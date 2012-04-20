دوچرخه سواران عکاس ایرانی وارد مالزی شدند/ رکاب زنی در جاده ابریشم

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سلطان آبادیان عضو انجمن ملی عکاسان ایران و عضو فدراسیون دوچرخه سواری جمهوری اسلامی ایران، فرید دولت آبادی دوچرخه سوار گردشگر و عضو فدراسیون دوچرخه سواری و محمد ادیبی عکاس حرفه ای نفراتی هستند که گروه دوچرخه سواران عکاس را تشکیل داده اند.

این گروه با حضور در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی هدف خود را از رکاب زدن در جاده ابریشم، عکاسی از فرهنگ های گوناگون مرتبط با تاریخ کشورمان عنوان کردند.

حمید سلطان آبادیان در این نشست ضمن تشکر از حمایت های رایزنی فرهنگی کشورمان در کوالالامپور، با اشاره به حوزه هنری استان خراسان رضوی به عنوان مهمترین پشتیبان این سفر گفت: حوزه هنری با پرداخت 25 درصد هزینه های سفر و شهرداری مشهد با تهیه دوچرخه ها از این برنامه حمایت کرده اند.

وی با اشاره به هدف این گروه از به تصویر کشیدن تعامل تاریخی فرهنگی تمدنهای مختلف در رابطه با میهن اسلامی ایران ، گفت: از آنجا که برخی از تعاملات در قالب تصویر نمی گنجد به نوشتن سفرنامه و انتشار آن در وبسایت گروه به آدرس www.darmasir.com نیز پرداخته ایم.

سلطان آبادیان با اشاره به مسیر دوچرخه سواری گروه گفت: به دلیل نا امنی در پاکستان سفر خود را از دهلی نو با رکاب زدن 2 هزار کیلومتر طی 28 روز در هند آغاز کردیم و از آنجا به بنگلادش رفتیم و و طی 20 روز هزار کیلومتر رکاب زدیم و از پس از آن طی 52 روز حدود 2 هزار کیلومتر در تایلند و با ورود به مالزی طی 20 روز حدود 700 کیلومتر رکاب زدیم.

وی افزود: پس از مالزی قصد رکاب زدن در اندونزی، چین وکشورهای آسیای میانه را داریم و تا 7 ماه آینده سفرمان در جاده ابریشم به پایان می رسد.

رایزن فرهنگی کشورمان نیز با تشکر از گروه دوچرخه سواران عکاس و حمایت از رسالت فرهنگی آنها با پیشنهاد رکاب زدن در کشورهای آمریکای لاتین به این گروه گفت: این ملت ها به دلیل داشتن سابقه استکبار ستیزی آمادگی مناسبی برای تعامل فرهنگی با ایران اسلامی دارند.

دکتر علی اکبر ضیایی همچنین ضمن موافقت با برگزاری نمایشگاه عکس این گروه در کوالالامپور از حمایت خود از برپایی این نمایشگاه خبر داد.