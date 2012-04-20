شرایط مساعدی نداریم پس برای شکست ملوان می رویم

ابراهیم قاسمپور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیم‌های فوتبال ملوان و مس کرمان ضمن بیان مطلب فوق گفت: هر چهار بازی پایانی رقابتهای لیگ برتر حساس هستند اما چون تیم ما با ملوان شرایط تقریبا مشابهی دارد و در جدول رده بندی لیگ در همسایگی یکدیگر قرار داریم، این بازی حساسیت بیشتری دارد.

وی با بیان اینکه چون در جدول شرایط مساعدی نداریم برای سه امتیاز بازی به میدان می رویم، افزود: بازی سختی را مقابل تیم ملوان در انزلی پیش رو داریم اما خیلی از تیمها ملوان را در انزلی شکست داده اند و خود من نیز با تیم داماش این کار را انجام داده ام بنابراین شکست ملوان در خانه اش کار دور از ذهنی نیست.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان اظهار داشت: درست است که چهار هفته تا پایان رقابتهای لیگ برتر باقی مانده اما سه امتیاز این بازی کار ما را برای بقا در لیگ تا حدود زیادی راحت می کند.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه بازیهای لیگ آزادگان پایان یافته و دست کمیته داوران برای چینش داوران بازتر شده است، امیدوارم این کمیته در بازیهای حساس از داوران باتجربه استفاده کند و داوریها به گونه ای باشد که حقی از تیمی ضایع نشود.

وی با اعلام اینکه خوشبختانه در بازی با تیم ملوان بازیکن مصدوم نداریم در خصوص محرومان تیمش پیش از این بازی گفت: متاسفانه احمد حسن زاده به دلیل محرومیت قادر به همراهی تیم ما در بازی با داماش نخواهد بود.

دیدار تیم‌های فوتبال ملوان و مس کرمان از هفته سی و یکم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ساعت 17 روز شنبه در ورزشگاه تختی انزلی برگزار می شود.