لزوم ایجاد کار ثابت در کشور/ شهادت حضرت زهرا (س) جنبه سیاسی اعتقادی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اصفهان با اشاره به مناسبت‌هایی که در پیش رو داریم به سالروز تاسیس سپاه پاسداران اشاره و اظهار داشت: دوم اردیبهشت سال 1357 روزی است که امام خمینی (ره) دستور تاسیس سپاه پاسداران را صادر نمودند که البته در پیش از آن نیز عده‌ای از جوانان انقلابی نیز در داخل شهرها همین امر را بر عهده داشتند و فعالیت می‌کردند.

وی ادامه داد: در زمانی که دشمنان نیز در جاهای مختلف شورش می‌کردند همین نیروها و جوانان حراست بر کشور را بر عهده داشتند و کم کم آنها علاوه بر داخل شهرها به مرزها نیز رفتند و پس از حمله ناجوانمردانه، سپاه جزء نیروهای مسلح شد که امور دفاعی را نیز بر عهده گرفت.

سپاهیان علاوه بر امور نظامی فعالیت‌های معنونی نیز انجام می‌دهند

طباطبایی‌نژاد اظهار داشت: سپاه در جنگ تحمیلی خودش را نشان داد و پس از تاسیس سپاه مام خمینی (ره) دستور تاسیس بسیج را نیز صادر کردند که این دو مجموعه همچنان افتخار آفریده و همچنان نیز افتخار آفرینی می‌کند.

امام جمعه اصفهان سپاهیان را گروهی دانست که علاوه بر امور نظامی فعالیت معنوی نیز انجام می‌دهند و ادامه داد: این گروه علاوه بر امور نظامی باید فعالیت معنوی خود را نیز پیش ببرند و تا کنون هر چه از زمان تاسیس گذشته آنها حرکات جدی‌تری به سمت معنویت برداشته‌اند.

طباطبایی‌نژاد به تاسیس گروه صاحین در سپاه اشاره کرد و اظهار داشت: این گروه برای اصلاح و تربیت بیشتر سپاه تشکیل شده است.

امام جمعه اصفهان تصریح کرد: نیروی سپاه در کنار ارتش نقش به سزایی در دفاع از کشور را ایفاء می‌کنند.

شورای انقلاب فرهنگی دنبال آن بود تا فرهنگ غربی از کشور زدوده شود

وی در ادامه سخنان خود به سالروز انقلاب فرهنگی نیز اشاره کرد و گفت: امام خمینی (ره) به عنوان امام امت تشکیل شورای انقلاب فرهنگی را اعلام کردند که در واقع این شوراء متشکل از عده‌ای از نخبگان بود تا تدبیر کنند که چه فرهنگی را در کشور و جامعه پیاده کنند که فرهنگ غربی نباشد.

طباطبایی‌نژاد تصریح کرد: آنها دنبال تاسیس یک دانشگاه اسلامی بودند تا در نهایت علاوه بر درس خواندن یک جوان و داننشجو در امور معنوی نیز رشد کند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون در این خصوص فعالیت‌های زیادی شده گفت: البته تاکنون آنچه که موجب رضایت مقام معظم رهبری باشد انجام نشده و حتی مردم نیز از وضع فعلی دانشگاه‌ها راضی نیستند و باید اصلاح دانشگاه‌ها به صورت کامل دنبال شود و موضوع تفکیک دختر از پسر در دانشگاه‌ها را دنبال کنیم که البته چنین امری نیز امکان پذیر است.

جوانان ما احتیاج به کمک دارند، شغل موقت اثرگذار نیست

امام جمعه اصفهان در ادامه با اشاره به روز ملی کارآفرینی نیز اظهار داشت: جوانان ما در حال حاضر احتیاج به کمک دارند و باید آنها را کمک کرد و باید به سمت ایجاد اشتغال پایدار در کشور حرکت کنیم.

طباطبایی‌نژاد با اشاره به اینکه شغل موقف اثرگذار نیست، یادآور شد: اینکه گفته می‌شود به طور مثال در سال گذشته بیش از یک میلیون اشتغال ایجاد شده و این فرضا به واسطه طرح مسکن مهر بوده قابل قبول نیست، چرا که پس از اجرای طرح مسکن مهر دیگر کار نیست و جوان مجدد بیکار می‌شود.

وی ادامه داد: در نهایت وقتی سر حساب شویم از این بیش از یک میلیون ایجاد اشتغال تنها 150 هزار شغل در سال گذشته ایجاد شده و باید کار ثابت ایجاد کنیم و کار غیر ثابت کار نیست.

امام جمعه اصفهان گفت: به نظر من حتی شغل‌های قراردادی هم کار نیست چون ثبات ندارد و دولت باید به نوعی از شرکتها بخواهند تا با نیروهای خود قرارداد دائم بسته و مجلس شورای اسلامی نیز باید این موضوع را دنبال کند.

وی در ادامه با اشاره به سالروز شهادت حضرت زهرای مرضیه (س) اظهار داشت: درست است که ما باید در مصیبت همه ائمه عزادار باشیم اما دو کس برای ما جنبه سیاسی و اعتقادی دارند که یکی امام حسین (ع) و دیگری حضر زهرا (س) است که باید مطرح شود که چرا و چگونه‌آنها به شهادت رسیده‌اندو چرا مخفیانه دفن شده‌اند.