حجت‌الاسلام علی خاتمی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه زنجان با بیان اینکه ملت ایران، نظام مقدس جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری همواره به صلح و امنیت تأکید داشتند، افزود: فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر حرام بودن استفاده نظامی از انرژی هسته‌ای و تولید بمب هسته‌ای به عنوان یک اصل مهم و اساسی و تأثیرگذار در برخورداری ایران از دانش صلح‌آمیز هسته‌ای مطرح است.

وی با اشاره به مقاومت علمی دانشمندان هسته‌ای ایران از جمله شهید شهریاری، تصریح کرد: مذاکرات استانبول 2 بالاخره آمریکا و دنیا را بر حقانیت و صلح‌آمیز بودن دانش هسته‌ای ملت ایران و لزوم برخورداری ایران اسلامی از این دانش واقف کرد.

حجت الاسلام خاتمی در ادامه به روز سوم اردیبهشت، سالروز تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فرمان امام راحل اشاره کرد و یادآور شد: مقام معظم رهبری همواره از سپاه و مرکز این نیروی انقلابی راضی بوده و همیشه بر نقش تأثیرگذار و اساسی سپاه در عرصه‌های مختلف تأکید داشتند.

امام جمعه زنجان با اشاره به 8 سال دفاع‌مقدس ایران، حضور سپاه در کنار ارتش را مهم‌ترین عامل در شکست مفتضحانه رژیم بعث عراق و استکبار جهانی عنوان کرد و گفت: سپاه در طول 8 سال دفاع‌مقدس و در عرصه‌های مختلف این نظام، اقتدار، عزت و توانمندی خود را به رخ دشمنان کشیده و ثابت کرده است که نیروی مورد اعتماد و نقطه مورد اتکاء نظام اسلامی همانند سایر نیروهای مسلح است.

حجت الاسلام خاتمی با بیان اینکه همیشه وجود سپاه با حضور مقتدرانه و عزت‌مندانه این نیرو در عرصه‌های مختلف همراه بوده است، افزود: سپاه در طی 33 سال از عمر این نظام، کارنامه درخشانی را از خود به یادگار گذاشته و در پاسداری و دفاع از این نظام در صحنه‌های مختلف، مأموریت‌های خود را با موفقیت و پیروزی پشت سر گذاشته است.

وی ورود سپاه به عرصه جنگ‌نرم و مقابله با تهدیدات دشمن در فضای سایبری را به عنوان مأموریت جدید این نهاد دانست و ادامه داد: سپاه امروز در فضای سایبری و مقابله با جنگ‌نرم دشمن، دستاوردهای بزرگی را به دست آورده و در این زمینه پیش‌قدم بوده است که امیدواریم همواره در این عرصه موفق باشد.

امام جمعه زنجان با اشاره به سالروز سعدی، گفت: سعدی از شاعران بزرگ و افتخارآفرین شعر و ادبیات فارسی است که برای همیشه گلستان و بوستان وی در تاریخ ادبیات جهان ماندگار خواهد شد. همچنین الهام‌گیری از قرآن و کلام معصومین (ع)، از دلایل بارز ماندگاری گلستان سعدی بوده است.

حجت الاسلام خاتمی در ادامه به عزاداری مردم زنجان در ایام فاطمیه (س) اشاره کرد و افزود: مردم استان زنجان در سالروز شهادت بزرگ‌بانوی اسلام (س) در زیر یک پرچم واحد از مقابل مسجد جامع سید به طرف امام‌زاده سیدابراهیم (ع) عزاداری خواهند کرد.

وی، عزاداریهای مردم زنجان در ماه محرم به ویژه هشتم و یازدهم محرم را نمونه و الگوی عزداریهای با بصیرت و شور در جهان عنوان کرد و گفت: مردم زنجان همانند عزاداریهای ماه محرم در ایام فاطمیه نیز، مراسم های نمونه و الگو را به نمایش خواهند گذاشت.

نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه زنجان، به فرا رسیدن سالروز حمله آمریکا به ایران در صحرای طبس اشاره کرد و افزود: دولت مستکبر آمریکا که در تلاش برای آزادسازی جاسوسان خود با حمله نظامی به ایران بود، با امداد الهی پیش از آنکه اقدامی علیه نظام اسلامی انجام دهد، شکست خورد.

حجت الاسلام خاتمی افزود: امروز نیز در صورتی که دولت مستکبر آمریکا به اندازه ذره ای احتمال موفقیت در حمله به نظام اسلامی را می داد، هرگز از چنین اقدامی دریغ نمی کرد.

حجت الاسلام خاتمی با تسلیت سالروز شهادت شهید سپهبد قرنی گفت: شهید سپهبد قرنی اولین رئیس ستاد مشترک بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بود و که در طی مدت کوتاه حضورش در این سمت توانمندیهای بزرگی همانند سایر عرصه های خدمت خود به نمایش گذاشت و دشمن با ترس و وحشت از وجود این شخصیت برجسته و تاثیرگذار، وی را ترور کردند.