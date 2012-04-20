ضرورت مرمت راههای روستایی فیروزکوه

به گزارش خبرنگار مهر، سعید افشار نادری پیش از ظهر جمعه در جلسه مشترکی که با حضور محمدجواد ولی پور رئیس اداره راه و ترابری فیروزکوه، معاونان فرماندار و بخشداران مرکزی و ارجمند در فرمانداری فیروزکوه برگزار شد، افزود: با توجه به اهمیت راههای مواصلاتی فیروزکوه، باز نگه داشتن این محورها در ایام زمستان و نوروز یک اقدام ضروری است.

وی به آغاز فصل کاری به لحاظ شرایط اقلیمی منطقه و لزوم اجرای پروژه دیوار حائل در منطقه گدوک به منظور جلوگیری از ورود برف و کولاک به سطح جاده اشاره کرد و خواستار پیگیریهای جدی اداره راه و ترابری فیروزکوه در این زمینه شد.

این مسئول بیان داشت: آغاز چهار خطه کردن محور فیروزکوه به سمنان، آسفالت محور لاسم به لاسم، آسفالت راه روستای فرح‏آباد و آغاز عملیات تأمین روشنایی گردنه امین‏آباد، از جمله اقدامات مؤثر سال گذشته اداره راه و ترابری شهرستان فیروزکوه است.

وی با توجه به تأمین اعتبار پروژه کبوتر دره به محمود آباد در شورای برنامه ریزی استان تهران و کمیته برنامه ریزی شهرستان فیروزکوه اشاره کرد و ادامه داد: پیگیری در خصوص آغاز عملیات اجرایی پروژه مذکور برای توسعه منطقه لازم و ضروری است.

برگزاری جلسات جداگانه در طول هفته با مدیران شهرستان

افشارنادری یادآور شد: برگزاری جلسات جداگانه در طول هفته با هر یک از مدیران شهرستانی به منظور بررسی مسائل و مشکلات دستگاهها به صورت جداگانه در فرمانداری فیروزکوه در کنار برگزاری سایر جلسات و کارگروهها از دیگر اقدامات برای رفع نواقص و مشکلات در شهرستان است.