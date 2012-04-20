احمدی نژاد اصرار بر روی یک شخص نداشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن کازرونی در خطبه های این هفته نماز جمعه کرج که در مصلی این شهر برگزار شد، با تاکید بر اینکه مجلس و دولت باید با یکدیگر تعامل داشته باشند اظهار داشت: احمدی نژاد نباید بر روی یک شخص این همه اصرار داشته باشد.

وی ادامه داد: نگاهها نباید همراه با لجاجت باشد این همه آدم در بدنه دولت وجود دارد، احمدی نژاد یک شخص دیگر را مسئول تامین اجتماعی کند در غیر این صورت همه لطمه می بینند.



نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج با انتقاد از عدم توجه مسئولان به شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اضافه کرد: هم اکنون یک ماه از سال گذشته است ولی هنوز اقدامی از سوی مسئولان برای تحقق این شعار مشاهده نشده است و امروزه نزاع و فضای سنگین بر کشور حاکم شده است.



وی افزود: مذاکرات 1+5 در استانبول عنایت الهی بود بالاخره مقاومت، ایستادگی و حضور مردم در انتخابات جواب داد.



حجت الاسلام کازرونی با تبریک سالروز انقلاب فرهنگی اضافه کرد: پیام انقلاب باید در دانشگاه و آموزش و پرورش تبیین و تدوین شود.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج گفت: هدف اصلی تشکیل سپاه در سال 58 به دستور امام راحل حفاظت از اصل انقلاب و دستاوردهای الهی بود.



وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی یک معجزه و انفجار نور بود، افزود: پیام انقلاب یک حرف نو و تازه در جهان بود.



کازرونی ادامه داد: ایران یک صدم خاک کره زمین و از نظر اقتصادی نیز نیم درصد جهان را شامل می‌شود ولی یک رهبر عالم با دست خالی انقلاب بزرگی را به پا کرد.



وی گفت: سهم بزرگ در خلقت ما بندگی است عبادت باید سرشاخصترین شاخص های زندگی ما قرار بگیرد.



امام جمعه کرج تاکید کرد: فرزندان خود را به تربیت های غربی و ماهواره ها نسپارید به دلیل اینکه نتیجه آن پرخاشگری، بی احساسی و بی مسئولیتی می‌شود. بلکه فرزندان خود را به مساجد، محافل قرآن و اهل بیت (ع) بسپارید.