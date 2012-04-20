اهمیت دور دوم انتخابات کمتر از مرحله اول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف اکبری ظهر جمعه در نشست مشترک با دو کاندیدای راه یافته به مرحله دوم انتخابات مجلس و رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان افزود: یکبار دیگر حضور آگاهانه و هوشمندانه مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین و مشارکت گسترده آنها مسیر توسعه و آبادانی این حوزه انتخابیه را تسهیل خواهد کرد.

وی یادآور شد: پشتوانه آراء مردمی و انتخاب نماینده سوم و تنها کرسی باقیمانده مرکز استان موجب شور و نشاط عمومی بوده و باید تلاش کنیم این انگیزه با پرهیز از تخلفات و بداخلاقیها تشدید شود.

فرماندار اردبیل با بیان اینکه شور و نشاط انتخاباتی همراه با قانونمداری کاندیداها در تبلیغات مرحله دوم، موجب حضور پر رنگ و حماسی مردم خواهد شد، بر ضرورت بیطرفی، پرهیز از مداخله عوامل اجرایی و متولیان و برگزاری انتخابات در تعاملی مثبت، سازنده و بدون التهاب تاکید کرد.

وی از کاهش 70 درصدی تخلفات محرز انتخاباتی به ویژه در ایام تبلیغات نامزدها در دور اول انتخابات اردبیل خبر داد و یاداور شد: کاهش این میزان تخلفات مسئولیت مجریان و عوامل اجرایی را برای دور دوم انتخابات سنگین کرده و باید برای تحقق اصل امانتداری تلاش شود.

اکبری افزود: اطمینان بخشی و اعتماد آفرینی در صیانت از آراء مردمی به عنوان امانت بزرگ الهی و انقلابی، پیشگیری از بد اخلاقیهای انتخاباتی، تخریب و هتک حرمت کاندیداها در قالب رعایت موازین قانونی رسالت سنگینی است که با قوت در برگزاری انتخابات تداوم خواهد داشت.

وی همچنین از برگزاری نشستهای مردمی برای دو نامزد دور دوم انتخابات خبر داد و عنوان کرد: در برگزاری مرحله اول نیز ستاد انتخابات این حوزه برای ارتباط چهره به چهره نامزدها با مردم بیش از 360 نشست مردمی و سخنرانی برای کاندیداها ترتیب داده بود.

در این جلسه حجت الاسلام عبدالله بیدار رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان اردبیل نیز با اشاره به حضور حماسی مردم استان در مرحله اول انتخابات اظهار امیدواری کرد با تدبیر شایسته عوامل اجرایی و فعالان نظارتی در مرحله دوم این انتخابات نیز حضور مردم آگاهانه و انقلابی و حماسی باشد.