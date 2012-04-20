مجتبی عابدینی جواز حضور در المپیک را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های شمشیربازی منطقه اسیا و اقیانوسیه ویژه انتخابی المپیک 2012 لندن با حضور ورزشکارانی از سراسر این دو قاره از امروز جمعه اول اردیبهشت ماه به مدت دو روز در واکایامای ژاپن آغاز شده است.

بر این اساس، همزمان با شروع این رقابت ها، مجتبی عابدینی ملی پوش ایران، در اسلحه سابر با حضور یافتن در مرحله مقدماتی ابتدا با حریفانی از کشورهای قزاقستان، فیلیپین، ویتنام، قطر وعراق مواجه شد که با شکست تمامی آنها وارد مرحله حذفی شد که در این بخش نیز به دلیل کامیابی در مرحله مقدماتی با قرعه استراحت روبرو شد و پس از آن در مرحله بعد با شکست حریف قزاقستانی وارد مرحله نیمه نهایی شد.

وی در این مرحله هم توانست با از میان برداشتن شمشیرباز قدرتمند چین تایپه به مرحله فینال راه یافت که در این مرحله نیز با وجود حضور چندین هزار تماشاگر ژاپنی در سالن، توانست نماینده کشور میزبان را هم مغلوب کند وبه مدال طلای این رقابت‌ها و به دنبال آن برای نخستین بار جواز حضور در المپیک را کسب کند.

ایران برای نخستین بار است که در تاریخ شمشیربازی کشورمان، ایران در رقابت های المپیک نماینده خواهد داشت.

تاکنون تنها 18 کشور در جهان موفق شده اند در رشته شمشیربازی جواز حضور در المپیک لندن را کسب کنند که ایران یکی از این کشورهاست.



رقابت های منطقه آسیا و اقیانوسیه ویژه انتخابی المپیک فردا شنبه با برگزاری رقابت های اسلحه اپه به کار خود پایان می دهد.