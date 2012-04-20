۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۰۶

فرشادیان به مهر خبر داد:

بتنی شدن بزرگترین کانالهای خاکی جنوب تهران/ بهسازی شبکه جمع آوری آبهای سطحی

شهرری - خبرگزاری مهر: معاون فنی و عمران شهرداری منطقه 20 تهران با اشاره به اهمیت دفع آبهای سطحی در هنگام وقوع سیلاب از بتنی شدن سه کانال بزرگ خاکی این منطقه خبر داد.

عباس فرشادیان درگفتگو با مهر اظهار داشت: کانالهای خاکی یاغچی آباد، عمادآور و بهشتی با حجم عملیات سه هزار و 850 متر بتنی شد.

وی کانالهای مورد اشاره را از جمله کانالهای بزرگ این منطقه برشمرد و افزود: با توجه به اینکه 70 درصد

آبهای سطحی شهر تهران به این منطقه سرازیر می شود بتنی شدن کانالهای خاکی به منظور مهار سیلاب در دستور کار شهرداری قرار گرفت و در حال حاضر عملیات اجرایی سه کانال مورد اشاره پایان یافته و کانال کمکی سرخه حصار نیز در حال اجراست.

این مسئول بیان داشت: کانال یاغچی آباد به طول یکهزار و 200 متر به صورت کامل بتنی و سرپوشیده شده است  و از اتوبان آزادگان تا صالح آباد امتداد دارد.

وی ادامه داد: کانال عمادآور نیز که آبهای سطحی مرکز تهران در آن سرازیر می شود به طول یکهزار و 500 متر بتنی شده که به جز 200 متر از مسیر که به صورت سرپوشیده است، باقی روباز بوده و از ضلع جنوب پل شهید آوینی شروع شده و به تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران می رسد.

بهسازی شبکه جمع آوری آبهای سطحی جنوب تهران

معاون فنی و عمران شهرداری منطقه 20 یادآور شد: بتنی شدن کانال روباز بهشتی به طول یکهزار و 150 متر نیز از جمله اقدامات حوزه فنی و عمران در راستای بهسازی شبکه جمع آوری آبهای سطحی بوده است.

گفتنی است احداث دو هزار و 500 متر کانال کمکی سرخه حصار نیز از جمله فعالیتهای سال جاری حوزه فنی و عمران است که پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته و به زودی به بهره برداری می رسد.

