بتنی شدن بزرگترین کانالهای خاکی جنوب تهران/ بهسازی شبکه جمع آوری آبهای سطحی

عباس فرشادیان درگفتگو با مهر اظهار داشت: کانالهای خاکی یاغچی آباد، عمادآور و بهشتی با حجم عملیات سه هزار و 850 متر بتنی شد.

وی کانالهای مورد اشاره را از جمله کانالهای بزرگ این منطقه برشمرد و افزود: با توجه به اینکه 70 درصد

آبهای سطحی شهر تهران به این منطقه سرازیر می شود بتنی شدن کانالهای خاکی به منظور مهار سیلاب در دستور کار شهرداری قرار گرفت و در حال حاضر عملیات اجرایی سه کانال مورد اشاره پایان یافته و کانال کمکی سرخه حصار نیز در حال اجراست.

این مسئول بیان داشت: کانال یاغچی آباد به طول یکهزار و 200 متر به صورت کامل بتنی و سرپوشیده شده است و از اتوبان آزادگان تا صالح آباد امتداد دارد.

وی ادامه داد: کانال عمادآور نیز که آبهای سطحی مرکز تهران در آن سرازیر می شود به طول یکهزار و 500 متر بتنی شده که به جز 200 متر از مسیر که به صورت سرپوشیده است، باقی روباز بوده و از ضلع جنوب پل شهید آوینی شروع شده و به تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران می رسد.

بهسازی شبکه جمع آوری آبهای سطحی جنوب تهران

معاون فنی و عمران شهرداری منطقه 20 یادآور شد: بتنی شدن کانال روباز بهشتی به طول یکهزار و 150 متر نیز از جمله اقدامات حوزه فنی و عمران در راستای بهسازی شبکه جمع آوری آبهای سطحی بوده است.

گفتنی است احداث دو هزار و 500 متر کانال کمکی سرخه حصار نیز از جمله فعالیتهای سال جاری حوزه فنی و عمران است که پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته و به زودی به بهره برداری می رسد.