حسین فرکی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیم‌های فوتبال صبا و نفت تهران ضمن بیان مطلب فوق گفت: از نظر من بازی با تیم صبا فینال نیست و یک دیدار مانند سایر بازیهای لیگ است، اما چون موقعیت دو تیم در جدول نزدیک به هم بوده و هر دو تیم برای آسیایی شدن شانس دارند حساسیت این دیدار بالا رفته است.

وی در همین خصوص افزود: با توجه به اینکه تیم صبا میزبان است شرایط کار ما سخت تر از این تیم است اما هیچ تضمینی وجود ندارد که کدام یک از دوتیم در پایان بازی برنده از زمین خارج می شوند.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران تاکید کرد: شرایط جدول به گونه ای است که همه تیمهای چهارم تا هفتم جدول رده بندی برای آسیایی شدن شانس دارند برای همین هم می گویم این بازی فینال نیست اما ما به دنبال سه امتیاز این بازی هستیم چون تساوی بیشتر به سود تیم میزبان است.

وی با بیان اینکه صبایی ها نیز مانند تیم نفت تهران در این فصل کار بزرگی را انجام داده اند، اظهار داشت: صبا تیم خوبی است که از کادر فنی و بازیکنان تاثیر گذاری برخوردار است که بهترین گل زن رقابتهای این فصل لیگ برتر در خط حمله این تیم بازی می کند، من برای مسئولان، کادر فنی و بازیکنان این تیم احترام زیادی قائل هستم.

فرکی در خصوص بازیکنان مصدوم و محروم این تیم اپیش از بازی با صبا،ظهار داشت: خوشبختانه در بازی با تیم صبا بازیکن محروم نداریم اما 4 بازیکن به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیم نیستند که متاسفانه از نام بردن اسامی مصدومان معذورم.

دیدار تیمهای فوتبال صبا ی قم و نفت تهران از هفته سی و یکم رقابتهای لیگ برتر ساعت 17 روز شنبه در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار می شود.