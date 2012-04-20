حضرت زهرا (س) نماد واقعی ولایتمداری است/ جهزیه سنگین ضامن خوشبختی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی در خطبه های نماز عبادی - سیاسی جمعه در همدان اظهار داشت: در زمان حیات رسول‌الله (ص) و بعد از ارتحال ایشان، حضرت زهرا (س) ولایتمداری برجسته بود.

وی با بیان اینکه حضرت فاطمه (س) الگوی بانوان مسلمان است، گفت: باید زندگی فاطمه (س) الگوی زندگی مومنان باشد.

امام جمعه همدان با تاکید بر اینکه فاطمه (س) در اقامه نماز اول وقت، حفظ حجاب و عفاف و همسرداری قابل مقایسه با هیچ بانوی دیگری نیست، گفت: الگوهای رفتاری ایشان باید بیش از پیش به جوانان معرفی شود.

وی در ادامه با بیان اینکه حضرت زهرا(س) مجاهدت های پیامبر اکرم(ص) و حضرت علی(ع) را بیمه کرده است، گفت: از برازندگی های زندگی حضرت زهرا(س) این بود که اشان تمام سختی ها را با چهره گشاده و آغوش باز می پذبرفت.

وی در ادامه به ضرورت حفظ حرمت و احترام متقابل زن و شوهر در یک خانواده اشاره کرد و با بیان اینکه عجول بودن افراد در تصمیم گیری ها آمار طلاق را افزایش د اده است، گفت: متاسفانه جوانان امروز با کمترین مشکل راهی دادگاه های خانواده می شوند.

آیت الله محمدی به هزینه های کمرشکن جهیزیه اشاره کرد و با بیان اینکه جهیزیه حضرت فاطمه(س) باید سادگی برگزاری ازدواج را به جوانان گوشزد کند، افزود: جهیزیه های سنگین ضامن خوشبختی نیست.