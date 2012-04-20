به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد مصدری ظهر جمعه در مراسم آغاز عملیات اجرایی ساختمان اورژانس 115 آیت الله روحانی میربازار از افزایش یک دستگاه آمبولانس به اورژانس شهرستان بابلسر خبر داد.

وی گفت: مازندران حدود سه میلیون جمعیت ثابت و 12 میلیون جمعیت سیار دارد که به صورت گردشگر وارد این استان می شوند و این امر موجب میشود در ایام نوروز که با حجم زیادی از مسافران روبرو هستیم ارائه خدمات اورژانس چندین برابر شود.



وی اظهار داشت: مازندران 77 پایگاه اورژانس در استان و در نقاط پر خطر دارد که نزدیک به 450 پرسنل اورژانسی به صورت شبانه روزی و رایگان ارائه خدمات می کنند.



رئیس اورژانس 115 مازندران، میانگین زمان اعزام آمبولانس را 15 دقیقه در روز و هشت دقیقه در شب اعلام کرد و افزود: اورژانس استان اکنون مجهز به یک پایگاه هوایی مستقر در آمل، دو دستگاه اتوبوس آمبولانس و 100 دستگاه خودرو امدادی آمبولانس است.



مصدری تاکید کرد: اورژانس به علت ارائه خدمات بهتر، جلوتر از برنامه پنجم حرکت می کند به همین دلیل کانکس های اورژانس برای ارائه خدمات اورژانسی مستقر ساختیم.



وی بیان داشت: امیدواریم خیران استان همچون خیران شهرهای بابلسر، فریدونکنار وساری در ساختن پایگاههای اورژانس و جمع آوری کانکسهای اورژانس برای ارائه خدمات بهتر یاری برسانند.