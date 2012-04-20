آمریکا چاره ای جز تمکین در برابر ایران اسلامی ندارد/ تبدیل ایران به یک قطب قدرت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد خدیری در خطبه های امروز نمازجمعه شهر جدید پرند با اشاره به دستاورد موفق ایران در مذاکره هسته ای خود با گروه 1+5 در استانبول ترکیه، این مذاکره را پیروزی بزرگی برای ملت قهرمان ایران دانست.



امام جمعه شهر جدید پرند با بیان اینکه این مذاکره برای ملت ما با برکت بود، افزود: غرب بعد از 10 سال مقاومت و حماسه ملت ایران تسلیم خواست مردم شد و ایران هسته ای صلح آمیز را به رسمیت شناخت و به حق ایران برای داشتن انرژی هسته ای اعتراف کرد.



فتوای رهبری راهگشاست و مشکلات دیگر را هم حل خواهد کرد



خدیری با اشاره به اینکه یک نکته مهم در حاشیه این نشست قابل مطرح کردن است به فتوای مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: فتوای حضرت آیت الله خامنه ای با این عنوان که "سلاح هسته ای را حرام می دانیم" یکی از نکات مهمی بود که در تیم مذاکره کننده ایران به آن تاکید شده بود.



وی با بیان اینکه این فتوا از سوی کسی صادر شده که ولی فقیه است و کسی است که همه سیاست های نظام را ایشان تعیین می کنند، تاکید کرد: اگر غرب و بهخصوص آمریکا به برکت ولی فقیه پی ببرند، این فتوا راهگشا است و مشکلات دیگر را نیز حل خواهد کرد.



امام جمعه پرند در ادامه سخنان خود با تبریک سالروز تاسیس نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به غیورمردان سپاه و فرمانده کل قوا و مردم ایران، اظهار امیدواری کرد نام همه سپاهیان، بسیجیان و ارتشیان در لیست امام زمان (عج) ثبت و ضبط شود.



باید فرهنگ فاطمه(س) و علی (ع) را در زندگی پیاده کنیم



وی همچنین سالروز شهادت سپهبد قرنی را گرامی داشت و گفت:در آستانه شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) قرار داریم، باید فرهنگ فاطمه و علی را در زندگی پیاده کنیم و به لباس مشکی و عزاداری صرف بسنده نکنیم، چرا که الفبای فرهنگ فاطمی در زندگی ما همین عفاف و حجاب و آداب اجتماعی است که از وجود نازنین فاطمه(س) به یادگار مانده است و باید مجالس عزای ایشان را مغتنم شمرده و در آن شرکت کنیم.



امام جمعه پرند در خطبه اول نماز جمعه این هفته در ادامه مبحث ایام فاطمیه و بیان مطلب در خصوص عظمت حضرت زهرا(س) با بیان اینکه در این ایام از آن حضرت سخن زیاد گفته می شود، گفت: باید حق علی علیه السلام را هم ادا کرد به همین دلیل خطبه حضرت زهرا(س) درخصوص علی علیه السلام را بیان می کنم.



خدیری در این خصوص گفت: حضرت فاطمه (س) در بیان عظمت امیر المومنین علی (ع) می فرمایند: خداوند نماز را برای شما واجب کرد تا شما انسان متواضعی باشید خداوند اطاعت ما را واجب کرد تا از ما اهل بیت، بشریت اطاعت کنند که نتیجه آن برقراری امنیت و نظم اجتماعی خواهد بود و خدا علی را بعد از پیامبر قرار داد تا دنیای اسلام از اختلاف و تفرقه نجات پیدا کند.



خطیب نماز جمعه پرند در این خصوص عنوان کرد: متاسفانه دنیای اسلام به این نسخه از سخنان زهرا(س) توجه نکردند و اگر امروز یک حرف برای گفتن ندارند برای این است که به خطبه حضرت، این نسخه تاریخی و مهم توجه نکردند.



وی ادامه داد: حضرت می فرمایند واقعیت سعادت و رستگاری در یک دایره است و آن کسی است که به علی محبت داشته باشد و او را دوست بدارد چرا که با علی بودن سعادتمندی است او مرکز توجه همه دینداران، خداجویان و عارفان است.



خدیری گفت: حضرت می فرمایند که اگر حکومت به علی می رسید به خدا بین دو نفر هم اختلاف نمی افتاد و همه به دنبال یک راه بودند و اجازه می دادند امامت نسل به نسل به فرزند نهم امام حسین علیه السلام، امام زمان (عج) می رسید و دنیا دنیای پاکیزه ای می شد.