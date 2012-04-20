یک شرکت آردسازی در اردبیل به جرم گران فروشی پلمپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر عظمایی ظهر جمعه در جلسه تنظیم بازار اردبیل عنوان کرد: این شرکت با عرضه آرد به مقدار 422 هزار کیسه 40 کیلویی به بیش از قیمت مصوب و عرضه خارج از شبکه، سبب افزایش قیمت نهایی در سطح بازار شده بود.

وی افزود: در جهت قانون هدفمندسازی یارانه ها و ایجاد تعادل پایدار قیمت در بازار، پرونده تخلف گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه این شرکت برای صدور رای به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

به گفته این مسئول برای اجرای سیاستها و اهداف مدون تنظیم بازار و ساماندهی، تنظیم و نظارت و ایجاد تعادل پایدار قیمت و جلوگیری از اخلال در سیستم عرضه و تقاضا فعالیت بازرسان در سطح بازار ادامه دارد.

عظمایی تصریح کرد: این سازمان در برخورد با تخلفات گرانفروشی به منظور جلوگیری از سوء استفاده افراد سود جو از شرایط روانی حاکم بر بازار بر ضرورت تشدید اقدامات نظارتی و بازرسی و برخورد قاطع با متخلفان در سراسر استان تأکید دارد.

وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی اعم از گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور و احتکار مراتب را به صورت حضوری و یا با شماره تماس 124 واحد رسیدگی به شکایات مردمی اطلاع دهند تا رسیدگی شود.