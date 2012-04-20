گرانی در لرستان غوغا می کند/ نرخ بالای بیکاری شایسته استان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر به سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) اشاره کرد و بیان داشت: این بانوی فرزانه اسوه عفت، پاکی و علم و آگاهی است.

وی با تاکید بر اینکه نکته درخشان شخصیت حضرت زهرا(س) عبودیت و بندگی خدای متعال بوده است، تصریح کرد: همه کمالات الهی و اسلامی در این بانوی بزرگوار جمع است.

سپاه پاسداران یک نهاد مکتبی است

خطب جمعه خرم آباد در ادامه سخنان خود به سالروز تاسیس سپاه پاسداران اشاره کرد و بیان داشت: 33 سال است که از تاسیس سپاه می گذرد ولی هر روز بر عظمت و سربلندی این نهاد افزوده می شود.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه سپاه تبلور ارزشهای دینی و یک نهاد مکتبی است، ادامه داد: ولایی و مکتبی بودن از شاخصهای سپاه پاسداران است.

وی با بیان اینکه عشق به ولایت در درون جان تک تک نیروهای سپاه وجود دارد، تصریح کرد: سپاه پاسداران با عشق به ولایت زنده است و از دستاوردهای انقلاب اسلامی صیانت می کند.

لرستان رتبه دوم جدول بیکاران کشور

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود به روز ملی کارآفرینی اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به نامگذاری امسال تشویق و حمایت مسئولان از کارآفرینان و سرمایه گذاران ضروری است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه باید فعالان اقتصادی تشویق و مورد حمایت قرار گیرند، افزود: اگر حمایت مسئولان وجود داشته و فعالان اقتصادی هم به میدان بیایند به طور قطع مردم نیز از کالای داخلی استقبال می کنند.

وی همچنین به مسئله اشتغال در استان اشاره کرد و بیان داشت: در آماری که اخیر منتشر شده لرستان رتبه دوم جدول بیکاری کشور را در اختیار دارد که این موضوع خیلی برای استان سنگین است.

اعتبارات حوزه اشتغال استان محقق نشده است

خطیب جمعه خرم آباد با بیان اینکه مشکلات و موانع فراوانی در لرستان وجود دارد که باید برطرف شود، بیان داشت: از طرف دیگر وضعیت منابع بانکی استان مناسب نیست که باید برای بهبود منابع پیگیری لازم صورت گیرد.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه اعتبارات حوزه اشتغال در استان به طور کامل تحقق پیدا نکرده است، گفت: باید برای تحقق اعتبارات این بخش مسئولان تلاش بیشتری داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه معضل کمبود اعتبارات این حوزه در دولت آقای احمدی نژاد باید برطرف شود، تصریح کرد: مردم ما امیدوارند که این مشکل حل شده تا زمینه کاهش نرخ بیکاری در این استان فراهم شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر ضرورت حمایت مسئولان استان از سرمایه گذاران، افزود: امروز حمایت از سرمایه گذاری در استان تبدیل به یک دغدغه شده است.

افزایش سرسام آور قیمت کالاها و مواد غذایی

حجت الاسلام میرعمادی مسئله بعدی استان را افزایش سرسام آور قیمت کالاها و مواد غذایی دانست و گفت: گرانی در استان غوغا می کند.

وی با تاکید بر اینکه قیمتها در سالجاری افزایش چشمگیری داشته است، بیان داشت: بخشی از این افزایش قیمتها به نظر می رسد که کاذب است و باید توسط متولیان امر مدیریت شود.

خطیب جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه وضعیت قیمت کالاها در استان نظارت و مدیریت می خواهد، تصریح کرد: مسئولان باید با افزایش نظارتها از رشد هر روزه قیمتها جلوگیری کنند چرا که این امر نارضاتی مردم را به دنبال داشته است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه برخی گرانیها ناشی از سوء مدیریت است، افزود: نظارت و کنترل کنونی بر قیمتها در استان کافی نیست.

امارات در برابر ایران عددی نیست

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به ادعای واهی امارات در رابطه با جزایر ایرانی خلیج فارس اشاره کرد و گفت: این کشور به اندازه یک استان کوچک ما نیست و امارات و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس بدانند که در برابر ایران عددی نیستند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه جزایر تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی متعلق به ایران هستند، تصریح کرد: امارات، عربستان و سایر کشورهایی که در این فضا به دنبال سوء استفاده هستند بدانند که یک وجب از خاک ایران اسلامی را به بیگانگان نخواهیم داد.