آخرین مهلت برای خروج افاغنه از مازندران خرداد 91 است

سید تقی شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای تامین مازندران و تایید آن از سوی کارگروه کشوری، مازندران به‌عنوان تنها استان ممنوع برای حضور اتباع مجاز و غیرمجاز افغانی شناخته شده است.



وی تصریح کرد: امسال یک مصوبه اولویت‌ دار برای خروج اتباع خارجی در مازندران اجرایی شده و این قانون شامل تمامی افغان‌ های مجرد، متاهل، دارای مجوزو غیرمجوزدار و دارای گذرنامه می‌شود.



شفیعی با بیان اینکه این مصوبه یک فرصت طلایی برای مازندران در راستای پاکسازی استان از اتباع بیگانه است، اظهار داشت: از دوم اردیبهشت ماه لغایت 19 خرداد ماه سالجاری تمامی اتباع بیگانه ای که با عنوان غیرمجاز وارد شده اند تعیین تکلیف شده و باید استان را ترک کنند.



وی با اشاره به اینکه قانون نیروی انتظامی را ملزم کرده‌ است که نسبت به دستگیری و اخراج این اتباع از مازندران اقدام کند، افزود: همه موظف به اجرای این قانون و پاکسازی استان از این اتباع هستیم.



مدیرکل مهاجران و اتباع خارجی استانداری مازندران با اشاره به دغدغه اشتغال در کشور و منطقه ادامه داد: امروز دیگر حضور افغانها برای مازندران یک تهدید به شمار می‌رود چرا که اتباع بیگانه ای که به صورت غیرمجاز وارد کشور شده اند فرصت های شغلی را اشغال نموده اند.



وی ادامه داد: بسیاری‌ از پیمانکاران‌ به علت‌ پایین‌ بودن‌ دستمزد و پرداخت‌ نکردن‌ بیمه‌ از اتباع‌ افغان‌ استفاده‌ می‌ کنند و بکارگیری آنان در مشاغل انگیزه ماندن آن‌ها را تقویت می‌کند.



شفیعی با تاکید بر اینکه استفاده پیمانکاران از اتباع خارجی غیر قانونی است گفت: کارفرمایان از بکارگیری اتباع خارجی خودداری کنند.



مدیر کل دفتر اتباع و مهاجران خارجی مازندران با اشاره به استفاده این اتباع بیگانه از سرانه درمانی و سرانه تحصیلی گفت: سه هزار مهاجر افغانی به طور ثابت و 24هزار نفر به صورت غیر مجاز در استان حضور دارند.

وی از تشکیل گشت‌ ویژه‌ اتباع‌ خارجی‌ برای‌ شناسایی‌ و ساماندهی‌ آنان‌ در شهرهای‌ مازندران‌ خبر داد و یادآور شد: باید اتباع‌ خارجی‌ در کوتاه ترین‌ زمان‌ شناسایی‌ و برای‌ بازگشت‌ به‌ کشور ساماندهی‌ شوند.