اختلاف نظرهای سیاسی به حرمت شکنیهای رسانه ای تبدیل نشود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین در خطبه های نماز جمعه این شهر افزود: نباید رسانه ها را دستمایه ای برای حمله به حرمت و آبروی دیگران قرار داد، سایتها حرمت افراد را حفظ کنند، همه از رهبری و مراجع عظام تبعیت کنند و از دنیا ترک علاقه نمایند، دنیا ماندنی نیست و هتک حرمت گناهی بزرگ است.

وی لزوم بیداری را مورد تأکید قرار داده و عنوان کرد: وحدت لازم است، مکر و حیله های دشمنان فراوان است، دشمن می خواهد جامعه را همانند پارچه ای که تار و پودش را جدا می کنند، از یکدیگر جدا نماید لکن این آرزو را به گور خواهد برد، ولی ما نیز باید آگاه باشیم و وحدت را حفظ کنیم؛ برخی حرمت شکنیها معنا ندارد.

نقشه های دشمن پایان پذیر نیست

امام جمعه ورامین در بخش دیگری از خطبه ها گفت: پس از جنگ و حتی قبل از آن، فتنه های فراوانی بر انقلاب اسلامی تحمیل شد، از جمله فتنه ۸۸ که همه می دانید، نقشه های دشمن پایان پذیر نیست چرا که شیاطین پشتیبان این فتنه ها هستند و به عزت پروردگار قسم خوردند انسان را گمراه نمایند لکن ما ایمان داریم حق بر باطل پیروز خواهد شد.

وی در خطبه دوم به سالروز تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی اشاره کرده و افزود: دلاورمردیهای این عزیزان و نیز بسیجیان سلحشور در طول ۸ سال دفاع مقدس تمام هستی و اقتدار نظام را حفظ کرد.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین به حمایتهای دول غربی و شرقی و نیز برخی حکام عربی از رژیم بعث عراق اشاره و اضافه کرد: عراق جرأت جنگ علیه ایران را نداشت، قدرت تحمل ۸ سال جنگ در برابر ما را نداشت، حمایتهای مستکبرین جهان و حکام به ظاهر اسلامی عرب، جرأت حمله به انقلاب اسلامی نوپا را به صدام داد.

وی ادامه داد: دست قدرت الهی و اراده مقتدر پروردگار بر این بود که حتی یک وجب از خاک ما در دستان بیگانه نماند و در انتها دشمن با التماس طلب آتش بس کند؛ خداوند می خواست جنگ به نفع ما پایان یابد و بسیج و سپاه و ارتش وسیله بودند.

شهادت حضرت زهرا(س) برای دفاع از اسلام بود

امام جمعه ورامین در ادامه با اشاره به ایام فاطمیه اضافه کرد: شهادت حضرت زهرا(س) برای دفاع از اسلام بود،می خواستند پایه های اسلام ناب را سست نمایند لکن حضرت شجاعانه ایستادند، هنوز بدن پیامبر(ص) روی زمین بود و رفتند آن جلسه را تشکیل دادند و آتشی برپا کردند که شعله های آن در طول قرنها دامن میلیاردها مسلمان را سوزانده است.

وی عقب ماندگی های موجود در برخی کشورهای اسلامی را حاصل همین اشتباه بزرگ پس از رحلت پیامبر(ص) دانسته و تصریح کرد: با این همه مسلمان در دنیا و این همه کشورهای اسلامی، نباید استکبار در قلب کشورهای اسلامی، اسراییل غاصب را بپروراند.

آیت الله محمودی افزود: امروز عربستان سعودی که مرکز طلوع اسلام و مزار پیامبر(ص) و برخی از ائمه هدی است، آلت دست غربیها شده و در واقع یهودیان و مسیحیان بر آن حکومت دارند.

وی یادآور شد: شرم آور است که حکام سعودی، شیعیان و مسلمانان را به شهادت رسانده و به زندان می اندازند و با مسیحیان و یهودیان دوستی می کنند، این از تعالیم اسلام نیست.

گفتنی است، نماز جمعه این هفته ورامین برای میثاق با شهدا در گلزار شهدای "حسین رضا" این شهرستان برگزار شد و حجت الاسلام موسوی از ائمه جماعات شهرستان در ابتدای این مراسم به بیان سخنانی در باب مظلومیت بانوی دو عالم پرداخت.