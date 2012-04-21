منابع آزمون فوق تخصصی پزشکی سال 91 اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شورای آموزش پزشکی، منبع امتحانی اخلاق پزشکی برای همه رشته یکسان بوده و کتب جلد اول و دوم پزشک و ملاحظات اخلاقی برای همه رشته ها اعلام شده است.

جزئیات منابع آزمون در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir قابل دسترسی است.

آزمون پذیرش دستیاری فوق تخصصی پزشکی در روز پنجشنبه 12 بهمن ماه 91 برگزار می شود و شرایط و جزئیات این آزمون در فرصت بعدی اعلام می شود.

رشته های فوق تخصصی غدد درون ریز و متابولیسم، روماتولوژی، گوارش و کبد بالغین، بیماریهای ریه، نفرولوژی ، خون و سرطان بالغین، بیماریهای قلب و عروق، غدد درون ریز و متابولیسم کودکان، عفونی اطفال، گوارش اطفال، خون و سرطان اطفال ، کلیه کودکان، مغز و اعصاب کودکان، قلب کودکان، نوزادان، روانپزشکی کودکان ، ایمونولوژی و آلرژی، جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی، جراحی قلب و عروق، جراحی قفسه سینه، جراحی کودکان از جمله رشته های امسال هستند که در آنها پذیرش دستیار فوق تخصصی صورت می گیرد.