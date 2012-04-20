به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری ظهر جمعه در دیدار اعضا شورای شهر با شهرداران مناطق چهارگانه اردبیل با بیان اینکه برخورد با مشاغل مزاحم آیین نامه دارد، تصریح کرد: مسئول برخورد با مشاغل مزاحم فرمانداری و استانداری است که باید با محوریت این نهادها مشاغل مزاحم در شهر ساماندهی شود.

وی ضمن تاکید بر ضرورت جمع آوری مشاغل مزاحم از سطح شهر اردبیل افزود: صاحبان مشاغل مزاحم با محوریت استانداری و تشکیل تعاونی سرمایه گذاری می توانند همانند میدان تره بار در یکی از نقاط شهر جمع شوند تا بسیاری از معضل ترافیکی و مزاحمت برای شهروندان رفع شود.

بدری با اشاره به اینکه شهرداری می تواند زمینی را با تخفیف ویژه برای ایجاد چنین میادین یا بازاری در اختیار صاحبان مشاغل مزاحم قرار دهد، اضافه کرد: کارهای زیر سازی برای ایجاد چنین مکانی باید از اعتبار دولتی تامین شود و استانداری می تواند با تامین اعتبار در چنین حرکتی نقش پررنگی داشته باشد.

وی با انتقاد از برخی مسئولان که سعی می کنند کارهای انجام شده را به نفع خود مصادره کنند، گفت: وقتی کاری راحت بوده و منافعی داشته باشد برخی آن را به نفع خود مصادره می کنند اما اگر دردسری داشته باشد همه از آن کار کناره گیری می کنند.

شهردار اردبیل جمع آوری مشاغل مزاحم از سطح شهر را کار یک هفته ای دانست و تصریح کرد: جمع آوری این مشاغل اراده استانی توسط استاندار و فرماندار را طلب می کند تا اعتبار لازم را فراهم کنند.

وی شهرداری را فاقد اعتبار لازم برای ساماندهی مشاغل مزاحم عنوان کرد و یادآور شد: اگر شهرداری برای جمع آوری مشاغل مزاحم از اهرم فشار استفاده کند باید تمامی دستگاه ها شهرداری را حمایت کنند تا بتواند حرکتی قابل توجهی را در سطح شهر انجام دهد.

برخورد خشونت آمیز با صاحبان مشاغل مزاحم به مصلحت نیست

عضو شورای اسلامی شهر اردبیل نیز در این جاسه برخورد خشونت آمیز با صاحبان مشاغل را به مصلحت ندانست و گفت: در شرایط حساس فعلی نباید با صاحبان مشاغل درگیر شد، بلکه با تعامل و برنامه ریزی دقیق باید این کار صورت گیرد.

جواد قرآن نویس افزود: اگر شورای شهر و شهرداری می خواهد در مورد جمع آوری مشاغل مزاحم تصمیم گیری کند، ابتدا باید مکانی برای راه اندازی دوباره این شغلها در نظر بگیرد تا این افراد بتوانند به کسب و کار خود بپردازند.

وی تعیین مکان مناسب برای راه اندازی دوباره مشاغل مزاحم را مقدم بر هر اقدامی دانست و تصریح کرد: برای جمع آوری و ساماندهی مشاغل مزاحم اعتباراتی مورد نیاز است که باید محل این اعتبارات مشخص شود.

این عضو شورا جمع آوری مشاغل مزاحم را بدون در نظر گرفتن زمین و مکان مناسب غیرعملی برشمرد و متذکر شد: مادامی که برای صاحبان مشاغل زمینی با تخفیف ویژه داده نشود این طرح اجرا شدنی نیست و نمی توان صاحبان این مشاغل را جمع اوری کرد.

وی حمایت مسئولان را از شهرداری برای جمع آوری مشاغل مزاحم را ضروری برشمرد و عنوان کرد: جمع آوری مشاغل خانگی از سطح شهر کار سنگینی است که شهرداری به تنهایی نمی تواند دست به چنین اقدامی بزند و باید مسئولان از مجموعه شهرداری حمایتهای لازم و کافی را انجام دهند.

جمع آوری مشاغل مزاحم نیازمند کار کارشناسی است

عضو دیگر شورای شهر با اشاره به ضروریت جمع آوری مشاغل مزاحم گفت: اگر چند سال پیش این طرح اجرا می شد هزینه آن به مراتب کمتر از الان بود چون اگر آن زمان مثلا مجبور بودیم 10 مغازه را جمع کنیم الان مجبور هستیم چند برابر این تعداد را جمع آوری کنیم.

علیرضا عبداللهی با بیان اینکه نباید اجازه سوء استفاده از فضای شهری به کسی داده شود، تاکید کرد: ساکنان محلاتی که مشاغل مزاحم در آنجا وجود دارد، می خواهند به هر شکل ممکن این مشاغل از محلات جمع آوری شود و باید به این خواسته توجه ویژه شود.

وی پاکسازی محلات را از خواسته های اصلی اهالی محلات برشمرد و تصریح کرد: شهرداری باید با برنامه ریزی کارشناسی این مشاغل را از محلات شهر جمع کند تا اهالی بتوانند با آرامش خاطر زندگی کنند.

حقوق عامه فدای حقوق خاصه نشود

نائب رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل نیز روند ساماندهی مشاغل مزاحم را مثبت ارزیابی کرد و با بیان اینکه نباید حقوق عامه مردم را فدای افراد خاص کرد، تصریح کرد: در کشورهای در حال توسعه حقوق عامه مردم فدای حقوق خاصه می شود که نباید اجازه داد حق هیچ شهروندی ضایع شود.

جواد زنجانی برخورد قانونی با افراد را عامل قانونمند شدن شهروندان دانست و اضافه کرد: شهرداری باید رفتار قانونی با مشاغل مزاحم انجام دهد تا حقوق شهروندان به جهت عدم برخورد با عده خاصی از بین نرود.