مجتبی عابدینی که امروز جمعه در روز نخست مسابقات شمشیربازی زون آسیا موفق به کسب سهمیه اسلحه سابر برای حضور در المپیک لندن شد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر سطح بالای مسابقات و حضور حریفانی قدرتمند اظهار داشت: این مسابقات آخرین رویداد برای کسب سهمیه المپیک در میان کشورهای آسیایی بود و به همین دلیل همه ورزشکاران با بهترین آمادگی در رقابتها شرکت کردند.

وی از ژاپن (میزبان) ، قزاقستان، چین و تایپه، ویتنام، قطر و امارات به عنوان کشورهایی که نمایندگان آنها در مسابقات زون آسیا شرکت کرده اند، یاد کرد و ادامه داد: من در مرحله یک هشتم نهایی و یک چهارم نهایی به ترتیب ورزشکاران قزاقستان و چین تایپه را شکست دادم. در مرحله مقدماتی هم با 5 برد و به عنوان تنها ورزشکاری که هیچ شکستی نداشت راهی مرحله دوم شدم اما سخت ترین دیدارم در مرحله فینال انجام شد که حریفم نماینده میزبان بود و طرفداران زیادی داشت.



شمشیرباز اسلحه سابر ایران تصریح کرد: حریف من در فینال همان شمشیرباز ژاپنی است که چهار سال پیش سهمیه المپیک پکن را کسب کرد امروز تمام سالن پر از هواداران ژاپنی بود که برای المپیکی شدن دوباره این ورزشکار آمده بودند اما خوشبختانه با آمادگی بالایی که داشتم او را شکست دادم و سهمیه گرفتم. من باید ورزشکار ژاپن را شکست می دادم چون فقط قهرمانان هر اسلحه سهمیه می گیرند.



عابدینی با یادآوری اینکه داور دیدار فینال از کشور فرانسه بود، خاطر نشان کرد: خوشبختانه از نظر قضاوت با هیچ مشکلی در این رقابت مواجه نشدم او یک داور کاملا بی طرف بود و اصلا ناداوری نداشت.



عابدینی تاکید کرد: من از یک سال پیش در اردو هستم و برای گرفتن سهمیه المپیک زحمت زیادی کشیدم البته شش ماه پیش و در مسابقات جهانی کاتانیا باید سهمیه ام را کسب می کردم اما با بدشانسی و به خاطر هم گروه شدن با نماینده اسرائیل نتوانستم آن زمان سهمیه خود را قطعی کنم.

وی با ابراز رضایت از مربی خود به نام گریگوری کرینکو روسی گفت: این مربی برای من زحمت کشید اما زحمات پیمان فخری (دبیر فدراسیون شمشیربازی) در المپیکی شدنم بی تاثیر نبود من در این مدت درس های زیادی از او گرفتم.

