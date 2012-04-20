سپاه و بسیج قدرتهای استکباری را ناکام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی مقری به مناسبت سالروز تأسیس سپاه پاسداران صبح جمعه در نشستی با خبرنگاران در محل سپاه دامغان اظهار داشت: سپاه پاسداران به لحاظ برخورداری از مکتب قوی اسلام و بهره گیری از به علم روز، از نیروهای مقتدر جهان اسلام است.

وی افزود: انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره) تولد جدید اسلام ناب و احیاء تفکر دینی بود و سرآغاز شکل گیری نظامی با ماهیت دینی و نفی سلطه و حاکمیت مستکبرین و قدرت های انحصارگر و تمامیت طلب بود.

مقری بیان داشت: کاملاً‌ روشن است که دشمنان نتوانند این انقلاب و تحول عظیم و تهدید کننده موقعیت و منافعشان را تحمل کنند و از هیچ تلاشی برای سرکوب، کنترل و آسیب رسانی به آن کوتاهی نکنند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه دامغان اظهار داشت: امام و پیشتازان انقلاب، انتظار هر گونه توطئه، تهاجم و مخالفت و مبارزه ای را از طرف دشمنان انقلاب داشتند و این واقعیت را به خوبی ذرک کرده بودند.

امام راحل برای حفظ و تداوم انقلاب سپاه را تشکیل دادند

مقری با اشاره به تهدیدات دشمنان خاطرنشان کرد: امام راحل برای حفظ انقلاب و تداوم آن و مقابله با نقشه های دشمنان، برنامه ریزی ها و اقدامات مهمی را اجرایی کردند که یکی از مهم ترین آنها تشکیل نهاد مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود.

وی با بیان اینکه نهاد بسیج نیز در ادامه با سپاه عجین شد افزود: بسیج موجب شد، نیروهای مومن، ایثارگر و وفادار به اسلام و انقلاب در درون خود انسجام یافته و سازمان پیدا کنند.

مقری اظهار داشت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،‌ نهادی جوشیده از متن و بدنه جامعه مذهبی بود که رسالت عظیم حفظ نظام و دستاوردهای آن و استمرار انقلاب را برعهده گرفت و در بیش از ربع قرن گذشته به خوبی توانست رسالت خود را انجام دهد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه دامغان تصریح کرد: سپاه و بسیج از عهده وظیفه حفاظت و پاسداری از انقلاب و دستاوردهای آن برآمده و به خنثی سازی توطئه ها و دفع تهاجمات دشمنان اسلام در جبهه های مختلف پراخته اند و حقیقتاً قدرت های استکباری را ناکام و مغلوب ساخته اند.

مقری گفت: فلسفه وجودی سپاه و به تبع آن بسیج حفاظت و پاسداری از اسلام و انقلاب و مقابله با هر گونه تهدید و تهاجمی است که متوجه انقلاب و نظام اسلامی شود.

سپاه مظهر دفاع انقلابی مردم از اسلام و انقلاب است

وی با بیان اینکه در واقع سپاه نه تنها خود سنگر نشین انقلاب و اسلام است بلکه مظهر دفاع انقلابی مردم و سازمان دهنده بسیج و نیروی بی کران مردمی در پاسداری از اسلام و ارکان انقلاب است.

مقری اضافه کرد: با گذشت زمان توان مقابله سپاه با حوادث افزایش یافت و در برخورد با ترورها،‌ آشوب ها و درگیری ها فعالانه شرکت کرد.

وی به فعالیت سپاه در عرصه های انتظامی و امنیتی اشاره کرد و گفت: با توجه به ضرورت برخورد با منافقان، سپاه در کشف و انهدام خانه های تیمی منافقان نقش مهمی ایفا کرد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه دامغان حضور سپاه را در عرصه های سازندگی بسیار موثر دانست و افزود: سپاه پاسداران افزون بر وظیفه اصلی خود که حفظ کیان اسلامی کشور بود در عرصه سازندگی نیز درخشید.

مقری در پایان افزود: سپاه ‌اگر چه برای مقابله با انواع تهدیدهای موجود هویتی نظامی یافت، ولی نظامی گری در واقع یکی از جنبه های وجودی این نهاد مقدس را تشکیل می دهد و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در همه شئون کشور اصلی ترین مأموریتی است که بر عهده سپاه است.

