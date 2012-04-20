هشدارهای البشیر نتیجه داد / قول جوبا به عقب نشینی از هجلیج

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه های عربی گزارش دادند مسئولان سودان جنوبی اعلام کردند تا سه روز آینده، نظامیان این کشور از منطقه هجلیج عقب نشینی خواهند کرد.



این مسئولان علت تصمیم خود را تلاش برای فراهم شدن زمینه گفتگو با مقامات خارطوم اعلام کرده اند.



از سوی دیگر ارتش سودان اعلام کرد حمله شورشیان موسوم به جبهه خلق را در المیرم در جنوب کردوان دفع کرده است.



بر اساس گزارش العربیه، ارتش سودان جنوبی هم از دفع آنچه حمله بزرگ ارتش سودان به هجلیج خواند، خبر داده است.



این در حالی است که عمر البشیر رئیس جمهوری سودان با دادن تعهد به بازپس گیری هجلیج اعلام کرد نبرد در خارطوم یا جوبا یکسره خواهد شد.

روابط سودان و کشور تازه استقلال یافته سودان جنوبی اخیرا با تنشهای مرزی همراه بوده و در پی اشغال شهر نفت خیز هجلیج از سوی نیروهای سودان جنوبی، تنش در روابط دو کشور تشدید شد.



