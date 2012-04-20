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۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۲۷

امام جمعه مشهد:

مذاکرات 1+5 در استانبول برای کشورمان یک پیروزی بود

مذاکرات 1+5 در استانبول برای کشورمان یک پیروزی بود

مشهد - خبرگزاری مهر: امام جمعه مشهد گفت: مذاکرات 1+5 در استانبول برای کشورمان یک پیروزی بود و عامل مهم این موفقیت شرکت حدود 65 درصدی مردم در انتخابات و مواضع شجاعانه رهبر معظم انقلاب بود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه مشهد که در جوار حرم رضوی برگزار شد افزود: یکی دیگر از عوامل موثر در پیروزی ملت ایران در این اجلاس دینمداری و تقوای هیئت مذاکره کننده ایرانی و اصرار بر احقاق حق ملت ما بود.

نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به بی اثر بودن تحریمهای گسترده علیه ایران گفت: بنابر گزارش آژانس بین المللی انرژی هسته ای امروز کشورمان دارای حدود هشت هزار سانتریفیوژ و پنج تن اورانیوم ذخیره شده برای انجام فعالیتهای صلح آمیز هسته ای است.

وی به شکست های پیاپی آمریکا از ایران اشاره کرد و گفت: در ماجرای گروگان گیری لانه جاسوسی نیز آمریکا از ایران شکست خورد که البته مذاکرات هسته ای نیز آخرین آن نخواهد بود.

خطیب نماز جمعه مشهد اظهار داشت: جمهوری اسلامی طی یک دهه گذشته شجاعانه پای احقاق و دفاع از حق ملت ایران در دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای ایستاده است و به هیچ عنوان از این مسئله کوتاه نمی آید.

کد مطلب 1581621

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