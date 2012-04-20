اسناد شکست آمریکا در حمله به طبس در دست ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالعلی استیری در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان، به در پیش بودن پنجم اردیبهشت، سالروز حمله نظامی آمریکا به ایران در صحرای طبس به سال 1359، اشاره کرد و افزود: شکست 32 سال قبل نیروهای آمریکایی در صحرای طبس، از الطاف خفیه الهی بود.

وی اظهارداشت: لشگرکشی آمریکا به این منطقه به منظور نجات نیروهای جاسوسی، یکی از بارزترین نمونه های شکست آنان در صحنه های مختلف از ایران از ابتدای انقلاب تاکنون است.

امام جمعه شهرستان فیروزکوه با بیان اینکه تمامی نیروهای آمریکایی حاضر در این عملیات در منطقه ای مشابه طبس در آمریکا آموزش دیده بودند، گفت: بنا بود این نیروها با بالگرد به ورزشگاه "امجدیه"(شهید شیرودی کنونی) منتقل و از آنجا با لباس مبدل، نیروهای به اسارت گرفته شده توسط دانشجویان خط امام را نجات دهند و دوباره از همین مسیر برگردند.

وقوع طوفان شن در طبس تداعی کننده سوره "فیل" بود

وی با اشاره به اینکه در بین آنان افسران پهلوی و افراد وابسته به ساواک نیز حضور داشتند، افزود: مسئله ای که آمریکاییها به هیج عنوان پیش بینی نکرده بودند، وقوع طوفان شن بود که دسیسه های شوم آنان را در هم شکست و از این نظر تداعی کننده سوره مبارکه "فیل" و نابودی سپاه "ابرهه" با سنگریزه های "سجیلگ بود.

حجت الاسلام استیری اظهار داشت: صبح روز بعد از این حادثه رییس جمهوری وقت آمریکا(جیمی کارتر) با چشمانی برافروخته در صحنه تلویزیون آمریکا ظاهر شد و گفت "پنجه عقاب"(نام عملیات) شکست خورد. وی ادامه داد: این پیام در واقع پیغامی برای بنی صدر رئیس جمهوری خودفروخته وقت ایران بود تا بلافاصله با صدور دستور حمله، به بمباران و از بین بردن کامل بالگردها و اسناد و مدارک مبادرت ورزد.

استیری گفت: در جریان این عملیات، محمد منتظر قائم فرمانده سپاه یزد که برای بررسی و بازدید اوضاع و احوال به منطقه رفته بود به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

وی همچنین با اشاره به در پیش بودن سوم جمادی الثانی سالروز شهادت ام الائمه حضرت فاطمه زهرا(س) بنا به روایت 95 روز، افزود: بنا به فرموده مراجع عظام تقلید، این روز باید همانند روز عاشورا گرامی داشته شود و شیعیان آن حضرت توجه و اهتمام ویژه ای بدان مبذول دارند.