  1. جامعه
۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۳۱

خوراکیان اعلام کرد:

اخلاق عمومی، ماموریت اصلی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در سال 91

اخلاق عمومی، ماموریت اصلی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در سال 91

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران مأموریت اصلی این سازمان بر اساس هندسه محتوایی فعالیتها در سال 91 را اخلاق عمومی اعلام کرد و گفت: بر این اساس باید برای تعریف دستورالعمل ها و تبیین موضوعات و محتوای برنامه ها به اهل بیت(ع) رجوع کرده و اولویتها را تعریف کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر خوراکیان در مراسم تودیع مدیر فرهنگی هنری منطقه 20 تهران ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: برای استفاده حداکثری از ظرفیت ها باید رویکردی جهادگونه داشت و نباید با نگاه عادتی روزمره به فعالیت ها پرداخت.

وی از راه اندازی دفتر سازمان فرهنگی هنری شهرداری در قم به منظور پشتیبانی معنوی برنامه های سازمانی خبر داد و گفت: راه اندازی دفتر قم با تأیید دکتر قالیباف شهردار تهران، زمینه برقرار کردن ارتباط ماهوی میان سازمان و اندیشه های پربار معنوی دینی موجود در حوزه های علمیه و دیگر ارگان های مذهبی قم را فراهم می کند.

خوراکیان اظهار امیدواری کرد که سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران که در سطوح مختلف فعالیت ها و جریانات فرهنگی از همکاری طلاب بهره مند شود. وی افزود: سیاست مدیریتی سازمان بر تثبیت مدیریت هاست و البته با توجه به شرایط ویژه حاکم بر منطقه 20 و وجود آستان حضرت سیدالکریم(ع)، یکی از توانمندترین مدیریت های سازمان در این منطقه است.

شایان ذکر است، در این جلسه حجت الاسلام محمدتقی محمدیان، مدیر سابق فرهنگی هنری منطقه 20 و رئیس فرهنگسرای ولاء به عنوان مسئول دفتر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در قم منصوب شد.

کد مطلب 1581625

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