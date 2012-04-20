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۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۳۰

قاضی زاده خبر داد:

کمبود مؤسسات قرآنی در شهر تهران

کمبود مؤسسات قرآنی در شهر تهران

تهران - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران گفت: با وجود فعالیت 30 مؤسسه قرآنی، به دلیل هزینه سنگین آموزشی در شهر تهران، کمبود این مؤسسات، نمایان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیداحسان قاضی زاده ظهر جمعه در حاشیه برگزاری هشتمین آزمون قرآنی در رشته های مفاهیم و حفظ قرآن کریم که در دبیرستان ماندگار البرز تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران افزود: تلاش می شود تا در سال جدید برای ترویج فرهنگ قرآنی این مراکز در شهر تهران افزایش یابد.

وی بیان داشت: در آزمون یاد شده بیش از یکهزار و 200 نفر از افرادی که در یک سال اخیر در مؤسسات علوم قرآنی شهر و شهرستان تهران علوم قرآنی را فرا گرفتند ، شرکت کردند.

ارائه گواهینامه آموزش مقدماتی به نمره های 60 آزمونهای قرآنی

این مسئول ادامه داد: کسانی که بتوانند در آزمون مذکور نمره 60 از 100 را کسب کنند، گواهینامه آموزش مقدماتی به آنان ارائه می شود.

وی گفت: افراد می توانند با دریافت گواهینامه آموزشی، به تدریس علوم قرآنی در مراکز فرهنگی و آموزشی مشغول شوند.

کد مطلب 1581627

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