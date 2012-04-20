کمبود مؤسسات قرآنی در شهر تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سیداحسان قاضی زاده ظهر جمعه در حاشیه برگزاری هشتمین آزمون قرآنی در رشته های مفاهیم و حفظ قرآن کریم که در دبیرستان ماندگار البرز تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران افزود: تلاش می شود تا در سال جدید برای ترویج فرهنگ قرآنی این مراکز در شهر تهران افزایش یابد.

وی بیان داشت: در آزمون یاد شده بیش از یکهزار و 200 نفر از افرادی که در یک سال اخیر در مؤسسات علوم قرآنی شهر و شهرستان تهران علوم قرآنی را فرا گرفتند ، شرکت کردند.

ارائه گواهینامه آموزش مقدماتی به نمره های 60 آزمونهای قرآنی

این مسئول ادامه داد: کسانی که بتوانند در آزمون مذکور نمره 60 از 100 را کسب کنند، گواهینامه آموزش مقدماتی به آنان ارائه می شود.

وی گفت: افراد می توانند با دریافت گواهینامه آموزشی، به تدریس علوم قرآنی در مراکز فرهنگی و آموزشی مشغول شوند.