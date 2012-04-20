ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار جیرفت بر برگزاری باشکوه آیین های سوگواری ایام فاطمیه در این شهرستان تاکید کرد و گفت: برگزاری باشکوه آیین عزاداری ایام فاطمیه نقش موثری در معرفی شخصیت و جایگاه والای بانوی بزرگوار اسلام دارد.

ابراهیم غنچه پور ابراز داشت: باید برای نهادینه کردن جایگاه حضرت فاطمه زهرا( س) و فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه تلاش بیشتری انجام شود.

وی بر فضاسازی مناسب برای عزاداری ایام فاطمیه در سطح شهرها تاکید کرد و گفت: اصناف، بازاریان و دستگاه های دولتی در این زمینه نقش موثری دارند.

غنچه پور نقش و جایگاه دانشگاه ها و آموزش و پرورش را در معرفی جایگاه و سیره حضرت فاطمه زهرا( س) به نسل جوان مهم دانست و بیان کرد: دانشگاه ها و آموزش و پرورش با برگزاری همایش ها و کرسی های نظریه پردازی نقش موثری در ترویج سیره آن حضرت و معرفی شخصیت آن بانوی بزرگوار اسلام به نسل جوان دارند.

وی از هیئت های عزاداری به عنوان علمداران عزاداری یاد کرد و افزود: هیئت های عزاداری شهرستان جیرفت از دیرباز به ویژه قبل از پیروزی انقلاب در زمینه برگزاری آیین های مذهبی فعال بوده اند.

غنچه پور بر حضور مردم و مسئولان در آیین های عزاردای ام ابیها تاکید کرد و افزود: هر چه داریم از برکت وجود این بانوی بزرگوار است و وظیفه ما برگزاری باشکوه آیین عزاداری ایام فاطمیه در این شهرستان است.

عملیات اجرایی یک راه روستایی در جیرفت آغاز شد

عملیات اجرایی قطعه اول جاده درب بهشت به گور با حضور معاون سیاسی اجتماعی ومعاون برنامه ریزی فرماندار جیرفت، معاون راه روستایی اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان آغاز شد.

معاون برنامه ریزی فرماندار گفت: این محور 15 کیلومتر و 800 متر طول دارد و با بهره برداری از آن شهرستان های رابر، بافت، و بخش ساردوئیه از بن بست در آمده و استان سیستان و بلوچستان را به فارس متصل می کند.

معناصری افزود: با احداث این راه گردشگران مناطق گرمسیر جنوب خصوصا استان سیستان وبلوچستان به طبیعت بکر وزیبا بخش ساردوئیه دسترسی پیدا می کنند.

این مسئول گفت: با بهره برداری از قطعه اول این محور هفت روستای بخش ساردوئیه از نعمت راه روستایی مناسب بهره مند می شوند.

وی اعتبار تکمیل این محور را 15 میلیارد ریال عنوان و بیان کرد: برای قطعه نخست این محور شش میلیارد و 500 میلیون ریال مصوب شده که تاکنون دو میلیارد ریال آن تخصیص یافته است.

محمود معناصری ابراز داشت: احداث راه های آسفالت در روستاها نقش موثری در توسعه روستاها و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها دارد.

نهادینه کردن فرهنگ استفاده از کالاهای داخلی ضروری است

فرماندار جیرفت با اشاره به جایگاه آموزش و پرورش در تربیت نیروی انسانی، گفت: نقش آموزش و پرورش در تربیت نیروی انسانی کارآمد، بسیار موثر و ارزشمند است.

ابراهیم غنچه با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان سال" تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی افزود: آموزش و پرورش با تربیت نیروی انسانی در تحقق فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی نقش مهمی دارد.

وی بیان کرد: نقش آموزش و پرورش در نهادینه کردن استفاده از تولیدات ملی مهم است و باید در این زمینه به رسالت خود به نحو مطلوب جامه عمل بپوشاند.

غنچه پور، کشورهایی را که به دنبال تولید ملی بوده اند، موفق خواند و گفت: از جمله کشور ژاپن بعد از جنگ جهانی، استفاده از کالاهای خارجی را ممنوع کرد و امروز نتیجه آن به جایی رسیده است که بسیاری از بازارهای جهان را به تصرف خود درآورده است.

وی با بیان این که هرچه آموزش و پرورش توانمند و پیشرفته باشد، مشکلات جامعه کمتر می شود گفت: با توجه به نزدیک شدن 12 اردیبهشت باید برنامه ریزی شود تا از دست اندرکاران تعلیم و تربیت تقدیر شود.

