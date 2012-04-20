به گزارش خبرگزاری مهر، ماجرا از آنجا آغاز می شود که "روبن" در وقت های اضافه نیمه اول دیدار با رئال مادرید از "ریبری" می خواهد که اجازه دهد "تونی کروس" ضربه کاشته را بزند. پس از آن دو بازیکن در رختکن با یکدیگر درگیر می شوند و ریبری مشتی را پای چشم روبن می زند که باعث کبودی صورت این ملی پوش هلندی می شود.





صحنه آغازین درگیری روبن و ریبری

بر پایه گزارش بیلد، درگیری این دو بازیکن کار را به جایی می رساند که پای مقامات باشگاه از جمله "کارل هانس رومنیگه" و "اولی هوینس" را وسط می کشد و گزارش شده که ریبری در این میان بیشتر مورد نکوهش واقع شده و حتی جریمه هم شده است.

باشگاه بایرن مونیخ چنین گزارشی را تکذیب نکرده و به طور تلویحی هم آن را تایید کرده است. سخنگوی باشگاه بایرن، مارکوس هورویک، در این خصوص اظهار داشت: هر اتفاقی که در رختکن روی می دهد باید همانجا هم بماند. ما بیش از این حرفی برای گفتن نداریم.

بیلد همچنین گزارش داده که ریبری به خاطر رفتارش از روبن عذرخواهی کرده و جریمه ای که باشگاه برای وی در نظر گرفته را هم پذیرفته است.

تیم بایرن مونیخ که در دیدار رفت نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه 2 بر یک از سد رئال گذشت چهارشنبه شب در سانتیاگوبرنابئو دیدار برگشت را برگزار خواهد کرد.