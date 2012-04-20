مردم رودان نیازمند بانک خون/ عدم اجرای مصوبات درمانی دولت

به گزارش خبرنگار مهر، قرار گرفتن شهرستان رودان در مسیر جاده بندرعباس به کرمان، حضور یک میلیون زائر که به منظور زیارت امامزاده سید سلطان محمد به روستای پیر چوگان این شهرستان سفر می کنند و افزایش سفرها و ترافیک جاده ای در ایام تعطیلات نوروز می طلبد که متولیان بخش درمان امکانات لازم را در این منطقه از استان هرمزگان فراهم کنند.

فقدان وجود بانک خون، ناکافی بودن امکانات تنها بیمارستان فعال و تاخیر در اجرای مصوبه سفر اول ریاست جمهوری مبنی بر اتمام فیزیکی بیمارستان 64 تختخوابی این شهرستان از جمله موارد و مشکلات بخش بهداشت و درمان شهرستان رودان محسوب می شوند.

این مشکلات طی آخرین روزهای سال 90 و نخستین روزهای سال 91 برای تعدادی از شهروندان رودانی ایجاد مشکل کرد به گونه ای که در آخرین روز سال 90 یک مصدوم حادثه تصادف به بیمارستان رودان منتقل شد که برای عمل جراحی به گروه خونی o منفی نیاز پیدا می کند ولی نبود این گروه خونی موجب می شود تا ستاد هدایت با سه ساعت تاخیر، وی را در مرکز استان پذیرش کند که این زمان قطعا برای بیمار طولانی و خطر آفرین است.

همچنین در اولین روز سال 1391نیز یک خانم باردار که دچار انسداد روده شده بود، به دلیل نبود خون مورد نیاز در شهرستان در وضعیتی مشابه به مرکز استان یعنی شهر بندرعباس انتقال داده شد.

در روز 16فروردین هم یک مصدوم سانحه تصادف به گروه خونی ab مثبت نیاز پیدا کرد که کمبود این گروه خونی وی را در وضعیت نا مسائدی قرار داد. این در حالی است که دکتر رادیو لوژیست هم در ایام تعطیلات در شهرستان رودان حضور نداشت و بیماران نیازمند رادیولوژی یا سی تی اسکن از خدمات این بخش محروم بودند.

کاهش انگیزه پزشکان

یک پزشک متخصص در شهرستان رودان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: گروه خونی o منفی از گروههای خونی حیاتی و کلیدی است و امکان استفاده بیماران دارای این گروه خونی از سایر گروهها ی خونی وجود ندارد، این در حالی است که بیماران تالاسمی شهرستان رودان هم نیازمند ارائه خدمات هستند و از همه مهمتر این شهرستان با بیش از یکصد هزار نفر جمعیت فاقد بانک خون است.

وی با اشاره به مصوبه ای در خصوص افزایش حقوق پزشکان متخصص در رودان، اظهار داشت: با وجود این مصوبه تنها درصد بسیار پایینی به پزشکان اختصاص می یابد و از طرف دیگر مطالبات پرسنلی پزشکان از مرداد ماه تاکنون پرداخت نشده است.

این مشکلات در کاهش انگیزه کارکنان و پزشکان متخصص کاملاً اثر گذار است و مطمئنا متخصصان در صورتیکه انگیزه لازم را نداشته باشند عطای کار در مناطق محروم را به لقایش خواهند بخشید.

حال با توجه به اظهارات این پزشک طرح این سوالات ضروری به نظر می رسد که کمبود فراورده های خونی خصوصاً در مقطع حساس ایام تعطیلات نوروزی آن هم در اولین روزهای تعطیل آیا حکایت از عدم برنامه ریزی و پیش بینی های دقیق نیست و یا اینکه نقش معاونت درمان و ستاد هدایت در این خصوص چیست.

همچنین تأخیر در اجرای مصوبه اولین سفر ریاست جمهوری به استان هرمزگان در خصوص احداث بیمارستان 64 تختخوابی رودان با وجود نیاز شدید این شهرستان به چه علت بوده و از همه مهمتر با وجود استقبال فوق العاده خوب مردم رودان در اهدای خون خصوصا در ایام ماه محرم و ماه مبارک رمضان چرا تاکنون بانک خونی در این شهرستان ایجاد نشده و آیا امکان جایگزینی متخصص رادیولوژیست در ایام تعطیلات نوروز با متخصصی که در مرخصی بوده، وجود نداشته است.

ایجاد بانک خون نیاز مبرم شهرستان رودان است

غلامرضا نظر نژاد فرماندار رودان و رئیس شورای بهداشت این شهرستان در این خصوص گفت: ایجاد بانک خون در این شهرستان یک مطالبه به حق مردم است که باید مورد توجه قرار گیرد. این موضوع از سال 1388با اختصاص حدود 30میلیون اعتبار به منظور تجهیز و تهیه امکانات و وسایل مورد نیاز در دستور کار قرار گرفت و حتی یک کانکس هم در مقابل بیمارستان فعلی مجهز شد اما با تغییر مدیرکل انتقال خون هرمزگان، اعلام شد که در استان فقط سه تا چهار شهرستان در چارت سازمان وجود دارند لذا رودان در این چارت نیست و نمی توان نیرو و تجهیزات لازم را برای این شهرستان در نظر گرفت.

وی افزود: با پیگیری انجام شده در سال 90 اعلام شد که به منظور رفع مشکل، نیروهای شهرستان میناب در هفته یک روز در رودان خدمات لازم را ارائه خواهند کرد که با مخالفت ما رو به رو شد چون ما معتقدیم که باید نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز جزء برنامه های سازمان انتقال خون باشد و امسال بانک خون در شهرستان رودان ایجاد شود چون هم مردم این شهرستان در بحث اهدای خون واقعا مشارکت خوبی دارند و هم بیمارانی داریم که نیازمند خدمات هستند.

فرماندار رودان در خصوص کمبود برخی گروههای خونی در شهرستان در ایام تعطیلات نوروز اظهار داشت: پیش از فرارسیدن تعطیلات پیگیریهای لازم به جد انجام شد و متولیان مربوط اعلام کردند که مشکلی در خصوص کمبود خون وجود ندارد و گزارشی هم در این خصوص واصل نشده است. البته تأکید می کنم ایجاد بانک خون در رودان یک نیاز مبرم است که امیدواریم اداره کل انتقال خون استان هرمزگان مشکل شهرستان رودان در این خصوص را رفع کند.

در تعطیلات نوروز مشکل کمبود گروههای خونی نداشتیم

احسان علیزاده سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان رودان نیز به خبرنگار مهر گفت: درخصوص کمبود گروههای خونی در ایام نوروز بر اساس گزارشاتی که تاکنون ارسال شده و من از آن اطلاع دارم هیچ مشکلی در این شهرستان گزارش نشده است.

وی عنوان کرد: با وجود افزایش ترافیک و سفرهای نوروزی به رودان، میزان تلفات حوادث رانندگی 11 درصد کاهش یافته و که این آمار نشان دهنده کاهش تلفات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان رودان افزود: براساس تمهیدات اندیشیده شده در تعطیلات نوروز مرکز درمانی روستایی رودان فعال بوده، مرکز فوریتهای 115در ایام نوروز فعالیت چشمگیری داشته است، در زیارت سید سلطان محمد که بیشترین سفر به شهرستان به این منطقه صورت گرفته از 29 اسفند 89 تا 15 فروردین 91 یک پزشک، یک نفر ماما و سایر عوامل درمانی و اورژانس 115را با دو نفر نیرو مستقر کردیم و با همه این تلاشها واقعا کمترین نارضایتی در زمینه بهداشت و درمان در رودان گزارش شده است.

علیزاده ادامه داد: در خصوص ایجاد بانک خون در شهرستان رودان موضوع از دو جنبه قابل توجه است، یکی بحث اهدا کنندگان خون که در رودان طی یک روز چیزی حدود 51 نمونه خون گرفته شده که این موضوع نشان می دهد که در شهرستان اهدا کنندگان خوبی داریم و از جنبه دیگر نیاز به خون اضطراری است که بیماران اورژانسی با توجه به بعد مسافت تا مرکز استان با مشکل روبرو خواهند شد ضمن اینکه بیماران تالاسمی هم نیازمند خون هستند و همه اینها می طلبد که در شهرستان رودان بانک خون ایجاد شود.

هر چند سرپرست شبکه بهداشت و درمان و فرماندار رودان تاکید داشت دکه گزارشی مبنی بر کمبود برخی گروههای خونی در شهرستان رودان واصل نشده اما برخی همراهان بیمارانی که در روزهای 29 اسفند 1389و اول و شانزدهم فرودین 1391 بیمارشان نیاز به گروه خونی o منفی و ab مثبت داشته و نهایتا با وضعیت نامسائدجسمی به بندرعباس اعزام شدند، از این موضوع گلایه داشته و خواستار توجه مسئولان بودند.