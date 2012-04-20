به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال شهرداری تبریز در نخستین دیدار از هفته سی و یکم رقابتهای لیگ برتر عصر امروز جمعه، در ورزشگاه یادگار امام تبریز موفق شد درآخرین دقیقه وقت‌های اضافه، میهمان خود صنعت نفت ابادان را شکست دهد.

دراین دیدار هر دو گل تیم شهرداری تبریز را سعید دقیقی در دقایق (32 و 2+90) به ثمر رساند و تک گل تیم صنعت نفت آبادان را رضا خالقی فر در دقیقه 28 بازی وارد دروازه تیم شهرداری کرد. در این بازی "والری آلکسانیان" از تیم صنعت نفت در دقیقه 31 بازی و همچنین وریا غفوری در دقیقه 76 بازی با کارت قرمز داور مواجه شدند.

تیم فوتبال شهرداری تبریز که یکی از گزینه های سقوط به رقابتهای لیگ دسته اول است با این پیروزی 32 امتیازی شد و هر چند هنوز در خطر سقوط به دسته پایین تر قرار دارد اما با سه امتیازی که کسب کرد امیدواری اش برای ماندن را بیشتر کرد. در آغاز هفته سی و یکم شهرداری تبریز با 32 امتیاز بالاتر از مس سرچشمه سقوط کرده (19 امتیاز) و شاهین بوشهر(31 امتیاز) در رده شانزدهم قرار دارد.