هجلیج آزاد شد / شکست ارتش سودان جنوبی در برابر سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون سودان، وزیر دفاع سودان که لحظاتی پیش در یک کنفرانس مطبوعاتی سخن می گفت، از عملیات موفقیت آمیز نیروهای ارتش این کشور برای آزادسازی شهر نفت خیز هجلیج از اشغال نیروهای سودان جنوبی خبر داد.



وی گفت : نیروهای ارتش موفق شدند شهر هجلیج را آزاد و تلفات و خسارتهای سنگینی به نیروهای جنوب وارد کنند.



وزیر دفاع سودان خاطر نشان کرد برای تکمیل ماموریت خود تا پایان آماده ایم و به تعقیب بقایای مزوران ادامه خواهیم داد.



خاطر نشان می شود پیشتر رسانه های عربی از قول مقامات سودان جنوبی برای عقب نشینی نیروهایشان از منطقه هجلیج تا سه روز آینده خبر داده بودند.