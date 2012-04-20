به گزارش خبرنگار مهر، بیژن عزیزی سرمربی موقت تیم فوتبال شهرداری تبریز پس از برد 2 بر یک این تیم مقابل تیم صنعت نفت آبادان در ورزشگاه یادگار امام تبریز در جمع خبرنگاران گفت: من در این برد نقشی نداشتم چون سه روز است که مسئولیت تیم را برعهده گرفته ام در واقع این برد نتیجه زحمات یشیچ و مدیرروستا در طول فصل بوده است.

وی افزود: در نیمه اول بازیکنانم دستورات هجومی من را به خوبی در زمین اجرا کردند اما در ادامه نتوانستند که این کار را تداوم بخشیده و به بازی که در طول فصل انجام می دادند روی آوردند.



سرمربی موقت تیم فوتبال شهرداری تبریز اظهار داشت: در نیمه دوم تیم صنعت نفت به دلیل آنکه 10 نفره شده بود خیلی خوب دفاع می کرد و متاسفانه ما نتوانستیم از برنامه های هجومی خود برای بازکردن دروازه این تیم به خوبی استفاده کنیم.



وی با بیان اینکه من خودم را در خوشحالی هواداران شهرداری شریک می دانم گفت: تیمی که من در اختیار دارم نقاط ضعف و قوت آن مربوط به طول فصل است توان یک مربی این است که بهترین بازیکنان خود را درون زمین قرار دهد و من تعویض ها را بر اساس دیدگاه خود انجام دادم.

عزیزی اظهار داشت: هنگامی که بازیکن ما نتوانست پنالتی دوم را تبدیل به گل کند کل تیم تحت فشار روانی زیادی قرار گرفت و در واقع بازیکنان را از چارچوب بازی منطقی خارج کرد.



وی بیان کرد: وقتی از من خواسته شد مسئولیت فنی تیم شهرداری تبریز را برعهده بگیرم نظر مساعدی روی این تیم داشتم چون باور دارم که بازیکنان این تیم تمایل زیادی برای خوب بازی کردن دارند.

