مراسم نکوداشت دکتر گیتی کریم در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر گیتی کریم ظهر جمعه در نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی که در مراسمی از مقام علمی وی نیز تقدیر شد در سخنان کوتاهی موضوع اخلاق را در زندگی بسیار با اهمیت برشمرد و افزود: از مواردی که می‌تواند باعث موفقیت انسان در زمینه‌های مختلف زندگی شود آن است که انسان باید همواره در قبال وظایفی که بر عهده وی می‌گذارند احساس مسئولیت کند.



وی عشق به کار و تحمل سختی‌ها و مشکلات در مسیر زندگی علمی را مهم دانست و ابراز داشت: نظم پذیری و احترام به قانون و دیگران و مشارکت خالصانه در زمینه‌های علمی از جمله مواردی است که انسان می‌تواند با تکیه بر آن به موفقیت‌هایی دست یابد.



استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران تدریس در دانشگاه را از آرزو‌های خود در گذشته عنوان کرد و افزود: همیشه آرزو داشتم که در دانشگاه تدریس کنم، ولی فکر می‌کردم شاید معلم خوبی نشوم و از این بابت نگران بودم.



وی افزود: در مقطع فعلی من به آنچه می‌خواستم رسیدم ودر صورتیکه دوباره در آغاز جوانی در مسیر زندگی باشم همین راه را طی خواهم کرد.



دکتر گیتی کریم، متولد سال 1320 در اصفهان و دارای مدرک‌های دکتری عمومی دامپزشکی (DVM) از دانشگاه تهران، MPH از دانشگاه تهران وMSC از گروه علوم غذایی دانشگاه ردینگ انگلستان است.



از سمتهای مورد تصدی وی نیز می‌توان به کار‌شناس دانشکده بهداشت دانشگاه تهران از سال 1345، مربی گروه بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در سال 1352، استادیار در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران از سال 1352 تا 1358، دانشیار در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران از سال 1358 تا 1369، استاد در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران از سال 1369 تا کنون اشاره کرد.



دکتر گیتی کریم در سال 1370 موفق به دریافت لوح تقدیر بهترین پروژه تحقیقاتی از دانشگاه تهران شد و در کنار تدریس، راهنمایی، نظارت و مشاوره بیش از 27 پایان نامه‌های دکتری و کار‌شناسی ارشد را بر عهده داشته و دارد.



از دیگر فعالیت‌های پژوهشی وی می‌توان به 26 مورد مقالات ارائه شده در همایش‌ها، چهار مورد تعداد مقالات چاپ شده در مجلات خارجی، 23 مورد مقاله چاپ شده در مجلات داخلی و همچنین تالیف 4 کتاب در در زمینه‌های شیر و بهداشت مواد غذایی اشاره کرد.

