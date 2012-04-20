تظاهرات دهها هزار نفری مردم بحرین / مخالفت با مسابقات فرمول یک

به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر تظاهرات مردمی در منامه در حال برگزاری است که شبکه العالم به طور مستقیم آن را پخش می کند.



این تظاهرات در منطقه البدیع پایتخت بحرین به دعوت جمعیتهای سیاسی این کشور برگزار می شود، شرکت کنندگان در این تظاهرات بر ادامه مبارزات مسالمت آمیز تا تحقق خواسته های مشروع و قانونی خود تاکید می کنند.



تظاهرات گسترده امروز مردم در جمعه موسم به جمعه مبارزه طلبی و ایستادگی در حال برگزاری است.

شب گذشته نیز تظاهرات مسالمت آمیز در مناطق مختلف بحرین برگزار شد که با یورش وحشیانه نیروهای آل خلیفه و حامیان سعودی آنها روبرو شد.



تظاهرات مردم بحرین، رژیم آل خلیفه را در دو راهی برگزاری مسابقات فرمول یک یا لغو آن و در تنگنای شدیدی قرار داده است.



راشد الراشد از مخالفان رژیم بحرین بر ایستادگی و مقاومت مردم تاکید کرد و برگزاری تظاهرات دهها هزار نفری امروز مردم در مخالفت با مسابقات فرمول یک را نشان دهنده عزم آنها برای ادامه اعتراضات دانست.



بر اساس گزارش الیوم السابع مصر، در تظاهرات شبانه هم مردم مناطق مختلف بحرین شعار مرگ بر حمد بن خلیفه پادشاه بحرین سر می دادند و خواستار سرنگونی رژیم شدند.



تظاهرات شبهای چهارشنبه و پنجشنبه مردم با یورش نیروهای آل خلیفه به خشونت کشیده شد و آنها از گازهای اشک آور و سمی برای سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز مردم استفاده کردند.



گروه جوانان 14 فوریه بحرین خواستار برگزاری تظاهرات "سه روز خشم" به نشانه خشم از برگزاری مسابقات فرمول یک شده بود.