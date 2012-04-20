شناخت خوبی از نفت تهران داریم

ناصر بختیاری زاده امروز در حاشیه تمرینات تیم فوتبال صبای قم برای دیدار فردا با تیم فوتبال نفت تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به هر حال بازی سخت و نفس‌گیری را در پیش داریم ولی شرایط تیم خوب است و به دنبال موفقیت در این دیدار هستیم.



وی ادامه داد: با وجود فاصله زمانی مناسب بین بازی‌های لیگ برتر در طول هفته جاری در تمریناتی که پشت سر گذاشتیم، سعی کردیم پس از دیدار حساس هفته گذشته مقابل استقلال تهران خود را بهتر از گذشته برای این مسابقه مهم در مقابل نفت تهران آماده کنیم.



در این دیدار موفقیت های ما در لیگ یازدهم ادامه پیدا خواهد کرد



مربی تیم فوتبال صبای قم تاکید کرد: تاکتیک‌ها و نکات فنی لازم برای این دیدار را به صورت عملی تمرین کرده‌ایم و حساسیت بازی را نیز به بازیکنان گفته‌ایم، تیم ما جوان اما سراسر انگیزه است و بدون تردید در این دیدار موفقیت های ما در لیگ یازدهم ادامه پیدا خواهد کرد.



وی افزود: هرگز نمی‌توانم پیش از آغاز بازی با توجه به شناختی که از تیم فوتبال نفت تهران و بازیکنان نامداری که در این تیم عضویت دارند، پیش‌بینی خاصی داشته باشم اما طبیعی است که برای پیروزی وارد میدان می‌شویم.



بختیاری زاده در خصوص شرایط مسابقه اظهار کرد: می‌رویم تا در این دیدار پیروز شویم همانگونه که در تمام بازی‌های قبل به دنبال کسب پیروزی بودیم اما تیم ما بهتر از گذشته است و طبیعی است که با توجه به شرایط حساس جدول و بخت بلندی که برای آسیایی شدن داریم، باید از این بازی سربلند خارج شویم.



بازی سختی خواهد بود ولی هدف ما رسیدن به پیروزی است



مربی تیم فوتبال صبای قم تاکید کرد: ما در این دیدار میزبان تیم خوب نفت تهران هستیم ولی می‌خواهیم خود را آسیایی کنیم اما برای این کار باید حریف را شکست دهیم هر چند بدون تردید کار دشواری در پیش داریم اما شدنی است.



وی در ادامه افزود: بازی سختی خواهد بود ولی هدف ما رسیدن به پیروزی است، ما چهار بازی را تا پایان لیگ در پیش داریم و طبیعی است که فشار زیادی روی بازیکنان ما قرار داشته باشد اما از تماشاگران خوب قمی می‌خواهم در این دیدار حامی ما باشند و به ما فرصت بدهند.



بختیاری زاده ادامه داد: برای این دیدار تمرینات خوبی انجام داده‌ایم، ما کار خود در این فصل از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور با بازیکنانی که بیشتر آنها جوان و کم تجربه بودند، آغاز کردیم اما یقینا این اتفاق به نفع آینده فوتبال صبا خواهد بود و جوانان مستعدی به فوتبال کشورمان معرفی می‌شوند.



گفتنی است: بر اساس برنامه سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال، دیدار تیم های فوتبال صبای قم و نفت تهران از هفته سی و یکم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از ساعت 17 عصر شنبه در شهر قم به مصاف یکدیگر می‌روند.