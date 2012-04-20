تصاویر اعتراضات مردم بحرین و برخورد خشونت آمیز نیروهای رژیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مردم بحرین در این تظاهرات بر ادامه مبارزات مسالمت آمیز تا تحقق خواسته های مشروع و قانونی خود تاکید کردند.



شب گذشته نیز تظاهرات مسالمت آمیز در مناطق مختلف بحرین برگزار شد که با یورش وحشیانه نیروهای آل خلیفه و حامیان سعودی آنها روبرو شد.



تظاهرات مردم بحرین، رژیم آل خلیفه را در دو راهی برگزاری مسابقات فرمول یک یا لغو آن و در تنگنای شدیدی قرار داده است.



گروه جوانان 14 فوریه بحرین خواستار برگزاری تظاهرات "سه روز خشم" به نشانه خشم از برگزاری مسابقات فرمول یک شده بود.