تصاویر اعتراضات مردم بحرین و برخورد خشونت آمیز نیروهای رژیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مردم بحرین در این تظاهرات بر ادامه مبارزات مسالمت آمیز تا تحقق خواسته های مشروع و قانونی خود تاکید کردند.
شب گذشته نیز تظاهرات مسالمت آمیز در مناطق مختلف بحرین برگزار شد که با یورش وحشیانه نیروهای آل خلیفه و حامیان سعودی آنها روبرو شد.
تظاهرات مردم بحرین، رژیم آل خلیفه را در دو راهی برگزاری مسابقات فرمول یک یا لغو آن و در تنگنای شدیدی قرار داده است.
گروه جوانان 14 فوریه بحرین خواستار برگزاری تظاهرات "سه روز خشم" به نشانه خشم از برگزاری مسابقات فرمول یک شده بود.
گروه جوانان 14 فوریه بحرین خواستار برگزاری تظاهرات "سه روز خشم" به نشانه خشم از برگزاری مسابقات فرمول یک شده بود.
نظر شما