سيد عبدالعزيز حكيم :رهبران ائتلاف عراق يكپارچه خواهان مشاركت همه عراقي ها در دولت آينده هستند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي بخش عربي شبكه خبري بي بي سي ، سيد عبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق از شخصيت هاي مطرح ليست ائتلاف عراق يكپارچه كه در انتخابات اخير عراق بيش از 48 درصد آرا و 142 كرسي پارلمان آينده را به خود اختصاص داد، تاكيد كرد: نتايج نهائي انتخابات كه روز يكشنبه (25 بهمن) اعلام شد بر مشاركت گسترده ملت عراق در اين رويداد مهم دلالت مي كند .



حكيم گفت : ليست ائتلاف عراق يكپارچه هرچند اكثريت مطلق را بدست نياورده ولي پيروزي بزرگي را كسب كرده است .



وي هرگونه نيت خود براي تشكيل يك دولت اسلامي بر اساس الگوي حكومتي ايران را تكذيب كرد.



رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق با رد اتهامات وارده به ائتلاف عراق يكپارچه مبني بر تلاش جهت انحصار قدرت و منزوي كردن ديگر طيف هاي عراق تاكيد كرد: رهبران ائتلاف عراق يكپارچه خواهان مشاركت همه عراقي ها در دولت آينده هستند.

