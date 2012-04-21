یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت که نخواست نامش در خبر ذکر شود، در گفتگو با مهر گفت: به تازگی دستور جدیدی به وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده است که بر اساس آن، کار ذخیره‌سازی 10 قلم کالای اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز مردم در سبد خانوارها به صورت گسترده صورت گیرد.

وی افزود: بر این اساس، شرکت بازرگانی دولتی ایران زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت از بخش دولتی مکلف شده است تا با همراهی بخش خصوصی، کار ذخیره‌سازی این کالاها را به عهده گیرد.

به گفته این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این دستور از 10 قلم کالا نام برده شده است که با اولویت بخش خصوصی این کالاها ذخیره سازی شود و در صورت عدم تمایل بخش خصوصی به این کار، شرکت بازرگانی دولتی ایران وارد عمل شده و کار ذخیره سازی را انجام دهد، البته منابع مالی لازم نیز باید از سمت دولت تامین شود.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در این فهرست 10 گانه 6 کالای اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز مردم و 4 نهاده دامی و تولیدی به چشم می‌خورد. برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز، گوشت مرغ، قند، گندم، ذرت، جو از جمله این کالاها هستند.

به گزارش مهر، این در شرایطی است که مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به تازگی اعلام کرده است که ذخیره‌سازی کالا باید به سرعت در دستور کار قرار گیرد.

وی اعلام کرده است که این ذخیره‌سازی به منظور تامین و تنظیم بازار در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها است و بر این اساس، نظارتها افزایش خواهد یافت و کار ذخیره‌سازی به صورت گسترده از سوی دولت و اصناف انجام خواهد شد.