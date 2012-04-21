به گزارش خبرنگار مهر، روایت مسلمان شدن یوحنا مسیحی، در قالب نمایش " تا اشکستان" به مناسبت ایام فاطمیه اجرا می شود و علاقمندان از دوم اردیبهشت به مدت 10 روز، همه روزه رأس ساعت 18در محل فرهنگسرای آیینه اراک می توانند این نمایش را تماشا کنند.

علی گودرزی زاده کارگردان نمایش تا اشکستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این نمایش در خصوص فردی مسیحی به نام یوحناست که طی اتفاقاتی به دین اسلام می گرود و قصه علاقمندی او به حضرت علی (ع)و حضرت زهرا (س)را بیان می کند.



وی افزود: این داستان از اعزام سپاه اسامه از مدینه در روزهای آخر زندگی پیامبر (ص) آغاز و تا شام غریبان حضرت فاطمه زهرا (س) ادامه دارد.

گودرزی زاده گفت: این نمایش اتفاقاتی را که در این فاصله زمانی در دیر نجدان و مدینه می افتد به تصویر کشیده است.

وی اضافه کرد: این نمایش به ستم هایی که بر حضرت زهرا رفته است همچون غصب فدک و آتش زدن در خانه آن حضرت می پردازد.

نویسنده این اثر حمید حرا و ناصر کریمی نیک،رضا یونسفرد، حامد شیدایی از جمله بازیگران آن هستند.