محمود سینجلی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیش از 80 معدن سنگ ساختمانی و200 کارخانه سنگبری در این شهرستان مشغول فعالیت هستند افزود: این کارگاه آموزشی با هدف آموزش کارگران در جهت افزایش کیفیت سنگ های استخراجی از معادن، آموزش صحیح و استفاده از تمامی ظرفیت ها و کارآفرینی ایجاد شده است.

وی گفت: این کارگاه آموزشی با مساحتی بیش از450 مترمربع و اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال با بهترین امکانات و تجهیزات روز مورد بهره برداری و دراختیارعلاقمندان قرارگرفته است.

وی افزود: کارآموزان این کارگاه آموزشی، مهارت های لازم را در یک دوره آموزشی 720 ساعته فرا می گیرند.

مرکز فنی و حرفه ای شهرستان محلات از سال 1379 فعالیت خود را آغاز کرده است.