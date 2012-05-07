به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه همواره در هفته هلال احمر رسانه ها به سراغ امدادگران این عرصه می روند اما حکایت گزارش مال کمی متفاوت است.

در ایام نوروز که در قالب اکیپ خبری برای بازدید از پایگاههای امداد جاده استان راهی شدیم به یکباره به پایگاهی برخوردیم که اعضای آن را بانوان امدادگرا تشکیل می دادند.

و از آنجا انگیزه گفتگوی صمیمی با اعضای این گروه در ذهن ما کلید خورد و قرار نشستی را باهم ترتیب دادیم.

وقتی راهی این نشست شدیم که در آن نه از مدیرکل خبری بود و نه از معاون و مسئول، فکر نمی کردم در میان ایثارگرانی که بی هیچ چشم داشتی، خدمت پیشه کرده و جان خود را وقف امداد به حادثه دیدگان کرده اند، لحظاتی را تجربه کنم که شاید هرگز و در هیچ نشست و همایش و مراسمی تجربه نکنم.

اولین اکیپ امداد و نجات که همه اعضای آن از راننده آمبولانس گرفته تا سایر اعضا همگی زن بوده و در طول ایام نوروز امسال در کیلومتر 5 جاده چالوس مستقر شده و امر خطیر امدادرسانی به حوادث جاده ای را بر دوش گرفتند، خبرساز شده و بازدید جمعی از مسئولان استانی را نیز موجب شد.

اما آنچه مهم است آن است که آیا براستی ایثار این گروه از زنان که از تفریح و خوش گذرانی ایام نوروز خود گذشته و خود را وقف امداد رسانی به مسافران نوروزی کردند تا چه حد دیده شد و یا بهتر آنکه تا چه حد احساس شد؟

وقتی وارد سالن شدم و گروه امداد و نجات را که همه فرم هلال احمر به تن داشتند دیدم، به خود بالیدم که قصد دارم از حضور موفق و فداکارانه زنان در یکی دیگر از عرصه های اجتماعی گزارش تهیه کنم.

گروه امداد و نجات زنان متشکل از 14 نفر بود که اغلب متوسط سنی 25 تا 30 سال را داشته و با عزمی راسخ و استوار قدم در عرصه خدمتگزاری، آنهم از نوع ایثار و فداکاری گذاشتند.

جمعی صمیمی و خوشحال از اینکه اقدامشان مهم و تاثیرگزار بوده تا آن اندازه که توجه رسانه ای را به خود جلب کرده است.

خانم صفیه بهشتیان سرپرست تیم امداد و نجات بانوان در هلال احمر البرز و به قول اعضای تیم، مشوق و الگوی اعضا برای امداد رسانی که 18 سال عمر خود را در وادی وقف کرده، در خصوص نحوه شکل گیری این تیم و ضرورت نیاز آن گفت: بسیاری از مجروحان و مصدومان حوادث زنان و بچه ها هستند و همین امر حضور زن در عرصه امداد و نجات را ضروری می کند.

وی افزود: موضوع حضور زنان در گروه امداد و نجات از سال های پیش مطرح و اجرائی شده بود اما این حضور همیشه در کنار آقایان بود و این اولین بار بود که زنان خود همه مسئولیت امدادرسانی را به دوش گرفتند.

دبیر شورای امدادی خواهران گفت: توان و مهارت های زنان در بسیاری از عرصه های اجتماعی به اندازه ای رسیده که مستقل و بدون نیاز به حمایت گروه دیگری مفید واقع شوند و امروز این توانمندی در حوزه امداد و نجات نیز وجود داشته و اکیپ 14 نفره امدادگران بانوان البرزی این امر را ثابت کردند.

صحنه و مجال تجربه، توانمندیها را شکوفا می کند

بهشتیان، تجربه حضور در کیلومتر پنج جاده چالوس به عنوان گروه امداد و نجات آنهم به عنوان یک پایگاه پایلوت را بسیار خوب و با ارزش دانست و گفت: پیش از این و در گروه هائی متشکل از مرد و زن، خیلی فرصت به کارگیری توانمندیها به زنان داده نمی شد و آقایان سعی داشتند همه کارها را خود به تنهائی انجام داده و زنان بیشتر اقدامات پشتیبانی را برعهده داشته باشند.

وی تصریح کرد: آموخته های دانشگاهی تنها با تجربه و به کارگیری عملی مفید واقع می شوند و اگر صحنه و مجال تجربه در اختیار فرد نباشد توانمندیهای وی شکوفا نخواهد شد.

عدم اعتماد به توانمندی خانم ها مانع از مجال دادن می شود

وقتی صحبت به مجال تجربه شد، یکی از اعضای گروه به نام محرابی گفت: بزرگترین مشکلی که با آن مواجه بودیم عدم اعتماد به توانمندی هایمان بود که حتی در خودمان هم یافت نمی شد.

وی گفت: چون فرصت تجربه به ما داده نشده بود خودمان هم نمی دانستیم که در صحنه حادثه چقدر می توانیم موثر باشیم.

محرابی گفت: روزهای اول همه آقایان در هلال احمر هم سعی داشتند به نوعی مواظب باشند و کمکمان کنند، از باز و بسته کردن درب تا از پارک درآوردن ماشین و آماده کردن وسایل تا غیره اما روزهای پایانی همه مطمئن شده بودند که خودمان از عهده کارها بر می آئیم.

وی افزود: این بی اعتمادی نه تنها در همکاران بلکه در مردم در نیز در نگاه اول قابل حس بود، اما به مرور نگاه مردم نیز تغییر کرد یا شاید هم اعتماد به نفس ما بالا رفت.

محرابی با صراحتی که انگار همان همه خستگی هایش را برطرف کرده گفت: تلاش ما در حجم زیادی از بی اعتمادی ها شروع شد اما دست آخر اعتماد همه را جلب کرد.

تند نرفتن و سبقت نگرفتنم از روی ترس نبود

آیدا علیائی راننده آمبولانس گروه امداد و نجات بانوان با لحنی متبسم از برخورد مردم با راننده آمبولانس زن گفت و از اینکه تند نرفتن و سبقت نگرفتن وی را حمل بر ترس او می گذاشتند.

علیائی گفت: روزهای اول برخوردهای شاید نامتعارفی را از برخی مردم می دیدم اما به مرور رفتارها شکل و بوی احترام و تقدیر به خود گرفت.

وی افزود: من هرگز از آمبولانس برای تند رفتن و سبقت گرفتن سوء استفاده نکردم چون به قانون احترام گذاشته و خود را به عنوان یک امدادرسان موظف می دانم که از حوادث و اتفاقات پند گرفته و الگوی جامعه در اطاعت از قانون باشم.

مردم از حضور زنان در قالب امدادرسان احساس آرامش و رضایت داشتند

نازلی علیائی خواهر آیدا نیز امداد رسانی را برای خدمتگزاری به جامعه انتخاب کرده تا در کنار خواهرش سهیم در این حضور فداکارانه باشد.

او هم از خاطرات شیرین و تجربه های با ارزشش در این مدت می گوید و از رضایت مردم از بابت حضور امدادگران زن در جاده.

نازلی می گوید: مردم با دیدن زنان با لباس امدادگر آرامش و رضایت بیشتری داشتند گوئی مطمئن بودند که نهایت امداد و توجه به آنها صورت خواهد گرفت و رسیدگی به آنها با حساسیت و ظرافت بیشتری انجام می گیرد.

میرزا محمدی دیگر عضو گروه از صبر زنان گروه در مقابل سختی های حضور در جاده گفت و عنوان کرد: شاید در همه جا از صبر زنان در مقابل سختی ها بگویند اما ما نمونه بارز صبر را در اعضای گروه لمس کردیم.

وی با اشاره به موقعیت جاده و وزش بادهای شدید، بارندگی ها و سرمای هوا و دیگر مشکلات گفت: اعضای گروه در مقابل همه سختی ها فقط و فقط به امدادرسانی و رفاه حال هم میهنان خود فکر کرده و زیباترین نوع صبر را تجربه کردند.

ضرورت فرهنگ سازی برای تامین امنیت

یکی از مواردی که اعضای گروه متفق القول آن را اظهار داشتند، ضرورت فرهنگ سازی برای ایجاد امنیت به ویژه برای زنان شاغل و حاضر در اجتماع بود.

بهشتیان سرپرست تیم امداد و نجات بانوان در این خصوص به نمایندگی از جانب همه اعضای گروه گفت: باید نگاه جامعه نسبت به حضور زن در موقعیت های مختلف کاری تغییر کند.

وی افزود: نگاهی با احترام ویژه برای کسوت خدمتگزاری که زن در قالب آن در جامعه ظاهر شده تا حد زیادی امینت را رقم زده و بسترهای رشد و شکوفائی زنان در عرصه های مختلف را فراهم می کند.

بهشتیان با تاکید بر اینکه بسیاری از حرفه ها برای بانوان جایگاه خود را در جامعه به دست آورده و امینت خود را رقم زده اند گفت: باید تلاش کنیم گروه امداد و نجات بانوان نیز ضرورت حضور خود را به جامعه القا و جایگاه حرفه ای خود را به دست آورد.

آموخته های بانوان امدادگر، امدادرسان اکیپ راهنمائی و رانندگی

یکی از خاطرات شیرین اعضای گروه که به نوعی همه با هم آن را تعریف کردند، امدادرسانی آنها به اکیپ راهنمائی رانندگی بود که در کنار تیم امداد و نجات اسکان داشتند.

به گفته اعضای گروه: ماموران راهنمائی و رانندگی چندین بار چادر خودرا برپا کرده و آرام و آسوده به استراحت پرداختند که باد چادر را از جا در آورده و با خود برده که اعضای امدادو نجات چادر را گرفته و تحویل آنها دادند، دست آخر هم بعد از چند بار تلاش بی فایده ماموران، خانم ها چادر را آنطور محکم کردند که روز آخر هم هیچ کس جز خودشان نتوانسته آن را از زمین جدا کند!!!

آنها تاکید کردند: این مبحث را به صورت تئوری و عملی آموزش دیده و در خصوص شیوه اسکان مهارت یافته اند.

تشکر اعضای گروه از نگاه ویژه مدیرکل هلال احمرالبرز

اعضای گروه بانوان امداد و نجات، امکان و مجال کسب تجربه هائی گرانبها در ایام عید را مدیون نگاه ویژه منتظری مدیرکل هلال احمر استان البرز به توانمندیهای بانوان و اعتماد ایشان به گروه دانستند و از این اعتماد تشکر و قدردانی کردند ضمن آنکه ابراز امیدواری کردند: این اعتماد و ایجاد بستر برای تجربه اندوزی روزافزون شود.

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گزارش از لیلا جعفری

