همدان نیازمند احداث مرکز تخصصی بیماران سرطانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قهرمانی مطلق در دیدار رئیس و اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت استان همدان خواستار اولویت دادن مجمع خیرین سلامت به همیاری بیماران نیازمند شد.

وی ادامه داد: دولت در احداث و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی عملکرد خوبی دارد و با فعال کردن مددکاری در بخش درمان به بیماران نیازمند کمک می کند.

هیچ بیماری نباید هزینه درمان را خارج از استان ببرد

قهرمانی نبود یک مرکز تخصصی درمانی برای بیماران سرطانی را از کمبودهای جدی مرکز استان دانست و عنوان کرد: باید برنامه ریزیها به نحوی صورت گیرد که هیچ بیماری در استان همدان برای درمان مجبور به بیرون بردن هزینه ها از استان و صرف جابجایی و عزیمت به مکانی دیگر نباشد.

قهرمانی مطلق افزود: مجمع خیران سلامت باید بحث مهم پیشگیری را در دستور کار خود قرار دهد و در مباحثی چون بهداشت محیط و تغذیه یاری گر بخش سلامت باشد.

قهرمانی مطلق با تأکید بر لزوم اطلاع رسانی فعالیتهای این مجمع عنوان کرد: باید مجمع خیرین سلامت استان همدان برای جلب مشارکتهای مردمی، شناسایی و ساماندهی خیران بخش سلامت از رسانه های گروهی جامعه بهره گیرد.

تهیه بانک اطلاعاتی فعالیت های مجمع خیرین سلامت ضروری است

وی مستندسازی و تهیه بانک اطلاعاتی فعالیتهای این مجمع را ضروری عنوان کرد.

رئیس مجمع خیرین سلامت استان همدان نبود مرکز درمان بیماران سرطانی در استان همدان را از مشکلات بخش سلامت این استان عنوان کرد.

محمد صادق صبا اظهار داشت: به دلیل نبود این مرکز در استان همدان بیماران سرطانی با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند.

وی با تاکید بر اینکه باید به جای کمکهای مقطعی و کوتاه مدت به بیماران، به انجام کارهای کلان و ماندگار پرداخت، گفت: اگر مجموعه‌ای به صورت خیریه برای این بیماران احداث شود، خدمت بزرگی به بیماران سرطانی خواهد شد.

باید برای بیماران سرطانی همدان چاره اندیشی کرد

صبا با اشاره به اینکه این امر بخش بزرگی از هزینه‌های درمان و مشکلات این بیماران کاهش خواهد یافت، افزود: همانگونه که با راه‌اندازی بخش جراحی قلب، بخش آنژیوگرافی و مرکز MRI در استان بسیاری از مشکلات بیماران کاهش یافته باید برای بیماران سرطانی نیز چاره اندیشی کرد.

محمد صادق صبا در ادامه با اشاره به اینکه مجمع خیران سلامت استان همدان دو سال پیش در این استان تشکیل شد، گفت: فراهم کردن زمینه شناسایی، عضویت و ساماندهی خیران استان و خارج استان همدان و بهره‌گیری صحیح از کمک‌ها و مشارکتهای مردمی از اهداف این مجمع است.