ایران :

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در گفت و گو با ایران خبر داد: تشدید برخورد با گرانفروشی از امروز

رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت سعدی: سعدی حاکمان عادل را ستایش کرده است

آل خلیفه مردم بحرین را به گلوله بست

تفاهم:

لاریجانی در نماز جمعه تهران: شعار رونق تولید داخلی مانند آب حیات برای مقاومت ملت است

نماینده ایران در سازمان ملل: جزایر سه گانه جزء لاینفک سرزمین ایران است

عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران اعلام کرد: پرداخت سود 24 درصدی به جای سکه



تهران امروز:

اعتراف احمدی نژاد به گرانی ها

مشکل سیلاب در 18 استان کشور، 3 کودک کشته شدند؛ ناتوانی دولت در مهار سیل شهرستانها

چراغ سبز اروپا درباره لغو تحریم نفتی

جام جم :

گیلان زیرسیل خروشان

استخدام گسترده دولتی تا پایان سال

خبرهای تازه از سست شدن تحریم ها

نگرانی از انتقال بیماری با آندوسکپی آلوده

جوان:

حداد عادل: مجلس نهم مجلس کار و تولید باشد

رئیس ستاد انتخابات کشور خبر داد: رقابت 135 نفر برای 65 کرسی مجلس نهم

سردار جعفری در آستانه سالروز تاسیس سپاه و در اجتماع فرماندهان نیروی دریایی: بخشی از توان دفاعی سپاه تا زمان اجرای عملیات مستتر می ماند



حمایت:

فرمانده کل سپاه: تاکتیک های دفاعی مان را افشا نمی کنیم

احمدی نژاد: استانداران جلوی افزایش بی رویه قیمت ها را بگیرند؛ دولت سرانجام گرانی را به رسمیت شناخت



خراسان:

رئیس جمهور: استانداران از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری کنند

اتحادیه جهانی هسته ای: از سال 2015 هر 5 روز یک راکتور هسته ای در جهان آغاز به کار می کند

تجمع مخالفان آل خلیفه برگزاری مسابقات "فرمول یک" را تحت تاثیر قرار داد



دنیای اقتصاد:

مشوق تازه بانک مرکزی برای خریداران سکه های پیش فروش شده؛ گواهی سپرده با سود 24 درصد

در جدیدترین سرمقاله اکونومیست مطرح شد؛ سومین انقلاب صنعتی

به تهرانی ها توصیه شد؛ احتیاط در خرید ملک



شرق:

ایران در نامه به "آمانو" اعلام کرد؛ آمادگی تهران برای مذاکره با آژانس

هشدار ارتش به امارات

مدیرعامل شرکت ملی نفت درباره آمار تولید واقعی سکوت کرد؛ تایید کاهش تولید روزانه نفت ایران



فرهیختگان:

رئیس جمهور: استانداران جلوی افزایش قیمت ها را بگیرند

خبرهای خوش برای دانشگاه آزادی ها

رئیس مجلس: گستاخی اماراتی ها به صلاح شان نیست



قدس:

پرفسور "رجب صفر اف" در گفتگوی اختصاصی با قدس: روسیه بیش از گذشته به ایران نیاز دارد

حداد عادل در مشهد: رهبر انقلاب ستیز بین مجلس و دولت را نمی پسندند

اعتراض مردم به افزایش لجام گسیخته قیمت ها؛ رئیس جمهور سرانجام گرانی ها را پذیرفت



کیهان:

با اشاره به مذاکرات بغداد؛ اولتیماتوم ایران به اروپا، تحریم ها لغو نشود، نفت را قطع می کنیم

تشکیل مثلث ترکیه، عربستان و قطر برای ایجاد ناامنی در عراق

واردات خودروهای دست دوم همچنان ممنوع است

گسترش:

تحقق شعار تولید ملی از فروردین ماه آغاز شده است؛ ثبت رکوردهای تولید در فولاد مبارکه

برنامه های عملیاتی ویژه سال تولید ملی را در 5 محور ارائه کنید؛ نامه غضنفری به صنعتگران و معدنکاران



ملت ما:

دولت بالاخره گرانی ها را پذیرفت؛ ماموریت استانداران برای مقابله با گرانی ها

عماد افروغ در گفت و گو با "ملت ما" با انتقاد از عدم استیضاح وزیر کار: کلاه دیگری بر سر مجلس رفت

لاریجانی: دولت اسلامی موظف است نان شب مردم را تامین کند

وطن امروز:

هشدار نظامیان ایران به امارات

پیام دیپلماتیک وزیر نفت ایران به غرب: مذاکرات بغداد در آینده انرژی تاثیرگذار است

"وطن امروز" از تلاش ایالات متحده برای ایجاد توافق نهایی با تهران گزارش می دهد؛ عقب نشینی کنگره آمریکا



همشهری:

طی نامه ای رسمی به آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام شد؛ آمادگی ایران برای مذاکره با آژانس

اعمال جریمه جدید استفاده از تلفن همراه در رانندگی، از امروز

در جلسه با استانداران مطرح شد؛ انتقاد رئیس جمهور از گرانی ها