فرآیند انتخابات برای بسیاری از فرانسوی های خارج از کشور روز شنبه آغاز شد و بیش از 882 هزار نفر واجد شرایط رای دادن در خارج از مرزهای فرانسه هستند. دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه امروز یکشنبه ساعت 8 صبح به وقت محلی این کشور و ساعت 6 صبح به وقت گرینویچ آغاز می شود.

دور اول انتخابات فرانسه درحالی که امروز یکشنبه در سراسر این کشور آغاز شده که مسلمانان فرانسوی اعلام کرده اند از سیاست های اسلام ستیزانه "نیکلا سارکوزی" به ستوه آمده اند و به وی رای نمی دهند. تصمیم مسلمانان درحالیست که سارکوزی با حضور در مسجد جامع پاریس در اظهاراتی ریاکارانه مدعی شد مسلمانان حق دارند طبق اعتقادات خود در فرانسه زندگی کنند.

افزایش سن بازنشستگی از 60 به 62 سال، افزایش نرخ بیکاری، عملی نشدن وعده ها در خصوص کاهش مالیات، اجرای سیاست جدید در مورد مهاجران، تشدید بحران مالی و کاهش رتبه اعتباری فرانسه صدای بسیاری از فرانسوی ها را در آورده است.

سارکوزی در این بازدید ضمن اهدای گل به مقبره نظامیان مسلمانی که در جریان جنگ جهانی اول برای فرانسه جنگیده و کشته شده اند، کوشید اقدامات ضداسلامی پیشین خود از جمله حمایت شدید از ممنوعیت حجاب اسلامی در اماکن عمومی این کشور را به فراموشی بسپارد.

از سوی دیگر آخرین نظرسنجی ها از شانس بالای "فرانسوا اولاند" نامزد حزب سوسالیست و شکست قریب الوقوع سارکوزی در این دوره از انتخابات خبر می دهد. همچنین گزارش رسانه های فرانسوی در این باره که "ژاک شیراک" رئیس جمهوری سابق فرانسه به اولاند رای می دهد، ضربه سنگین دیگری به سارکوزی زد. درصورتی که سارکوزی این بار نتواند به کاخ الیزه وارد شود، اولین رئیس جمهوری فرانسه است که از سال 1981 تنها یک دور بر سر کار باقی مانده است.

نیکلا سارکوزی تلاشهای بسیاری را برای باقی ماندن در مسند قدرت انجام داده و حتی ادعا کرده که اگر مجددا به این سمت برسد برای برقراری صلح میان فلسطینیان و رژیم صهیونیستی تلاش می کند و امیدوار است که فرانسه با کمک اروپا در سال 2012 بتوانند صلح را میان فلسطینیان و اسرائیل برقرار کنند.

سارکوزی حتی در آخرین سخنرانی های خود در جمع هوادارانش در پاریس با لحنی ملتمسانه از مردم فرانسه خواست تا وی را کمک کرده و برای تغییر سرنوشت فرانسه تلاش کنند.

با نگاهی به عملکرد سارکوزی در پنج سال گذشته می توان گفت که افزایش سن بازنشستگی از 60 به 62، افزایش نرخ بیکاری، عملی نشدن وعده ها در خصوص کاهش مالیات، اجرای سیاست جدید در مورد مهاجران، تشدید بحران مالی و کاهش رتبه اعتباری فرانسه صدای بسیاری از مردم این کشور را در آورده است.

سارکوزی که از عملکرد ضعیف خود در زمینه اقتصادی آگاه است، با تکرار وعده هایش در زمینه اشتغال زایی از طریق آموزش بیکاران و ایجاد اصلاحات در فرانسه از مردم فرانسه خواسته تا وی را کمک کرده و باعث پیشرفت فرانسه شوند.

انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در چند روز گذشته به تیتر اول رسانه های آمریکایی و غربی تبدیل شده است زیرا رئیس کاخ الیزه نقش مهمی را در روابط با آلمان، انگلیس، آمریکا و رژیم صهیونیستی ایفا می کند، از این حیث جهانیان چشم دوخته اند تا ببینید این بار چه کسی وارد این کاخ می شود.

انتخابات فرانسه درحالی برگزار می شود که افزایش بی سابقه قیمت بنزین در فرانسه باعث شده تا فرانسوی ها به سرقت بنزین روی آورده و پس از سوختگیری در جایگاههای توزیع بنزین مبلغ آن را پرداخت نکرده و پمپ بنزین را ترک کنند. در سال 2010 تا 2011 سرقت بنزین بیش از 20 درصد افزایش یافت و در سال 2011 بیش از 20 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل سرقت شد.

تبعات پیروزی سوسیالیست ها در انتخابات فرانسه

الف) آمریکا

سارکوزی رابطه خوبی را با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در زمینه برنامه هسته ای ایران، ناتو و روسیه دارد. از سوی دیگر حمایت فرانسه از کمک های نظامی و مالی آمریکا و رژیم صهونیستی به مخالفان سوری و گروه موسوم به "ارتش سوریه آزاد" باعث شده تا رئیس کاخ الیزه به یکی از همپیمانان نزدیک ایالات متحده تبدیل شود.

ب) رژیم صهیونیستی

سارکوزی بارها خوش خدمتی خود به رژیم صهیونیستی را اثبات کرده و به "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر این رژیم اطمینان داده که پاریس از تشدید تحریمها علیه ایران حمایت می کند.

سارکوزی در اثبات سرسپردگی خود به صهیونیستها مدعی شده در صورتی که ایران طبق خواسته غرب با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری نکند، دولتش از اعمال تحریمهای سخت و بی سابقه علیه این کشور حمایت خواهد کرد.

سارکوزی بارها ضمن محکوم کردن برنامه هسته ای صلح آمیز ایران و نادیده گرفتن زرادخانه مخوف سلاحهای هسته ای رژیم اشغالگر قدس ادعا کرده است: در صورتی که موجودیت اسرائیل به خطر بیفتد، فرانسه دست بسته نخواهد ایستاد.

ج) آلمان

"آنگلا مرکل" صدراعظم آلمان در موضوع حل بحران یورو رابطه نزدیکی را با فرانسه داشته و وعده اولاند در خصوص بازنگری در توافق مالی اعضای اتحادیه اروپا باعث شده تا مرکل به صف حامیان سارکوزی بپیوندد.

انتخابات فرانسه درحالی برگزار می شود که افزایش بی سابقه قیمت بنزین در فرانسه باعث شده تا فرانسوی ها به سرقت بنزین روی آورده و پس از سوختگیری در جایگاههای توزیع بنزین مبلغ آن را پرداخت نکرده و پمپ بنزین را ترک کنند .

صدراعظم آلمان همیشه نسبت به انتخاب مجدد سارکوزی رغبت نشان داده و هرگز روی خوشی به اولاند رقیب سوسیالست سارکوزی نشان نداده است.

بر اساس اطلاعاتی که مجله اشپیگل به دست آورده آلمان، ایتالیا، اسپانیا و انگلستان از اولاند در مبارزه انتخاباتی حمایت نکرده اند. مرکل با "ماریو مونتی" نخست وزیر ایتالیا و "ماریانو راخوی" نخست وزیر اسپانیا توافق کرده تا از اولاند اجتناب کنند و با دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس هم توافق کرده تا با اولاند دیداری نداشته باشد.

د) انگلیس

البته هرگز نمی توان رابطه نزدیک فرانسه و انگلیس را در زمینه دفاعی به خصوص در جنگ لیبی نادیده گرفت؛ فراهم کردن مقدمات حمله نظامی به معمر قذافی دیکتاتور لیبی از سوی "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس و رئیس جمهوری فرانسه از جمله این همکاریها بوده است.

نتیجه

با توجه به نتایج نظرسنجی، نامزد حزب سوسیالیست انتخابات فرانسه با دادن وعده هایی درخصوص بهبود اوضاع اقتصادی و فشار بیشتر بر ثروثمندان توانسته آرای اقشار کم درآمد و کارگران و کارمندان را بخرد.

در این بازه زمانی که کشورهای اروپایی متوجه اشتباهات خود در جنگ افغانستان شده و خواستار عقب نشینی هرچه سریعتر نیروهای خود از این کشور هستند، اولاند با دادن وعده خروج نظامیان زود از زمان مقرر تا حدود زیادی آرای رای دهندگان را خریده است.

سارکوزی غلام حلقه به گوش آمریکا بوده و تاکنون رئیس جمهوری همچون وی از آمریکا و صهیونیست ها حمایت نکرده که ایفای نقش اصلی در موضوع لیبی و سوریه از جمله این خوش خدمتی ها است.

در صورت شکست سارکوزی، سوسیالیست ها و چپ ها بر سر کار می آیند که سیاست ضد کاپیتالیستی و تا حدودی ضد آمریکایی دارند و حداقل خواستار استقلال رای کشور هستند.

اگر نامزدی سوسیالیست همچون اولاند روی کار بیاید همپیمانان فرانسه باید در سیاست های خود تجدید نظر کنند زیرا اولاند در پی اعمال مالیات های بیشتر بر اغنیا و تصویب طرح های ریاضت اقتصادی برای نجات فرانسه از بحران بدهی است.

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معصومه زارع