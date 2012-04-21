جهان حق هسته ای ایران را می پذیرد/ توافق استانبول خوشایند اسرائیل نبود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه مک کلاچی، "مارک هیبس" گفت: من فکر می کنم که شش قدرت چین، روسیه، انگلیس، فرانسه، آمریکا و آلمان صریحاً حق ایران برای غنی سازی بر اساس پیمان منع اشاعه هسته ای (ان پی تی) مصوب سال 1968 را به رسمیت خواهند شناخت.

وی می گوید: اگر ایران تصمیم بگیرد در این مسیر حرکت کند اینها دستاوردهایی هستند که نمی تواند و نباید از ایران دور نگهداشته شوند.

این کارشناس مؤسسه کارنگی در آلمان به نشست استانبول و نتایج آن اشاره می‌کند و می گوید: یکی از بازیگران اصلی موضوع هسته ای ایران اسرائیل است. تل آویو تلاش دارد تا آمریکا را به موضع گیری سخت تر علیه ایران وادار کند. توافق اخیر در استانبول خوشایند تل آویو نبوده و این رژیم آمریکا را متهم کرده که به ایران بلیط مجانی داده است.

هیبس وضعیت را به "حضور یک فیل در یک اتاق نشیمن" تشبیه می‌کند تا شدت شکنندگی توافقات اخیر را نشان دهد.

وی می گوید: هرکسی که در مذاکرات حضور دارد آگاه خواهد بود که اگر ما برای احیای نقشه راه و اعتماد لازم به نتیجه ای دست پیدا نکنیم احتمالاً در منطقه بین ایران و اسرائیل تنشی بوجود خواهد آمد.