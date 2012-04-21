جوانب ایمنی در تامین برق نمایشگاه کتاب تهران رعایت شده است

حسین صفری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انجام عملیات 7 کیلومتر کابلکشی در مصلی برای برق مورد نیاز نمایشگاه کتاب تهران و اینکه آیا در اجرای این کار جوانب ایمنی آن رعایت شده است یا خیر؟ گفت: این عملیات را وزارت نیرو انجام داده و اینگونه نبوده است که یک پیمانکار عادی اجرایش را بر عهده گرفته باشد.
وی ادامه داد: وزارت نیرو بیش از 3 سال است که ما را در تامین برق مورد نیاز نمایشگاه کتاب تهران که بخش زیادی از آن در محوطه باز مصلی برپا میشود، یاری میدهد و خدا را شکر در این مدت و تا این لحظه اتفاق خاصی از این بابت رخ نداده است.
انتقال برق از طریق داربستهای فلزی به نمایشگاه کتاب تهران
معاون اجرایی بیست و پنجمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران اضافه کرد: داربستهایی هم که کابلها روی آنها کشیده شدهاند، در واقع بستر این کابلها هستند و در مجموع از نظر ایمنی، استانداردهای کار در نظر گرفته شده و خطری از این بابت وجود ندارد. چون اساساً اینگونه نیست که کابلها در دسترس بازدیدکنندگان باشد.
صفری در پاسخ به این نکته که «اما بخشی از این کابلها هم اکنون روی زمین قرار دارد» گفت: بخشی از کابلها که در زمان بازدید خبرنگاران از مصلی، روی زمین قرار داشت، در حال انتقال به بالای داربستهاست و تا چند روز آینده این عملیات به اتمام خواهد رسید.
این مقام مسئول در برگزاری نمایشگاه امسال کتاب تهران در پایان بار دیگر یادآور شد: تاکید میکنم که تمام عملیات مربوط به بیش از 7 کیلومتر کابلکشی در محوطه باز مصلی، با نظارت و تائید وزارت نیرو انجام و جوانب ایمنی آن هم کاملاً رعایت شده و قطعاً مسئولان این وزارتخانه مسئولیت آن را بر عهده دارند.
