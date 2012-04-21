ذوب فولاد، شکار شاهین و لوکوموتیوسواری هدف اصلی مثلث مدعیان قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، مظلومی درست می گوید. تیم‌های مدعی قهرمانی که یکی از آنها استقلال است تا پایان مسابقات لیگ چهار فینال پیش رو دارند که برای دستیابی به جام یازدهم باید در تمامی آنها پیروز شوند. در این بین عصر یکشنبه در دیدارهایی همزمان سپاهان اصفهان در ورزشگاه تختی اهواز به مصاف فولاد خوزستان می‌رود، استقلال در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر میهمان شاهین این شهر است و تراکتورسازی تبریز نیز در ورزشگاه تختی تهران با راه آهن شهرری روبه‌رو می شود.

فولاد خوزستان - سپاهان اصفهان

سپاهان اصفهان 59 امتیازی تیم اول جدول رده بندی و شانس اول قهرمانی لیگ برتر است. این تیم اصفهانی که با تساوی مقابل پرسپولیس در هفته سی‌ام فاصله امتیازی‌اش با استقلال و تراکتورسازی تبریز کمتر از قبل شده است، در بازی این هفته با فولادخوزستان محکوم به پیروزی است، چرا که اگر غیر از این شود، شاید در همین هفته شاهد جابه‌جایی در صدر جدول باشیم.

به حکم جدول سرنوشت قهرمانی دست سپاهان است، یعنی اینکه اگر زردپوشان در چهار بازی آینده پیروز شوند، استقلال و تراکتورسازی اگر با تعداد گل‌های بالا هم به برتری دست یابند، قهرمان لیگ به مانند دو سال گذشته از اصفهان خواهد آمد. سپاهان که روز چهارشنبه با شکست مقابل لخویای قطر صدر جدول گروه C مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را از دست داده، امیدوار به جبران این ناکامی در لیگ و در مصاف با شاگردان مجید جلالی است. این آخرین بازی خارج از خانه سپاهان در لیگ یازدهم است که اگر در آن پیروز شود، می‌توان گفت شانس قهرمانی‌اش دو چندان خواهد شد.

هنوز از خاطر علاقمندان به فوتبال قهرمانی استقلال در لیگ هشتم فراموش نشده است. لیگی که استقلال با برتری مقابل پیام مشهد و به واسطه برتری 4 بر یک فولادخوزستان برابر ذوب آهن، قهرمان لیگ شد. در پایان آن بازی خاص امیر قلعه نویی مردانگی مجید جلالی را ستود و تلاش او و شاگردانش را عاملی در جهت قهرمانی آبی‌پوشان خواند. فردا هم چشم استقلالی‌ها و تراکتورسازان به اهواز و مجید جلالی و شاگردانش است تا بازهم در داستان قهرمانی لیگ تاثیرگذار باشند.

نتیجه دیدار رفت: سپاهان اصفهان 2 - فولادخوزستان صفر

شاهین بوشهر - استقلال تهران

این بازی برای هر دو تیم حکم مرگ و زندگی دارد. استقلال برای قهرمانی می‌جنگد و شاهین برای بقا، به همین خاطر تک تک امتیازات بازی عصر یکشنبه برای آنها حکم طلا دارد. استقلال در کورس قهرمانی با سپاهان است و به دنبال لغزشی دیگر از این تیم. با این اوصاف آبی‌ها نباید بلغزند که اگر این چنین شود، سودای قهرمانی در لیگ برای آنها کمرنگ می‌شود. از سوی دیگر تیم شاهین بوشهر که با برتری شهرداری تبریز مقابل صنعت نفت آبادان به رده هفدهم جدول سقوط کرده است برای فرار از انتهای جدول باید در دیدار خانگی مقابل استقلال دست پر از زمین خارج شود، چرا که در غیر اینصورت تیم کامیاب نیز به سرنوشت مس سرچشمه دچار خواهد شد.

دیدار عصر یکشنبه شاهین بوشهر - استقلال تداعی کننده دیدار آنها در فینال جام حذفی است، دیداری که استقلال در نهایت با برتری در ضربات پنالتی فاتح آن شد. شاهینی‌ها که شرایطی نامناسب در جدول رده بندی لیگ برتر دارند در این بازی انتقامی احتمال دارد وحید طالب‌لو را نیز در اختیار نداشته باشند. دروازه بان پیشین تیم استقلال که این فصل در شاهین بوشهر بازی می‌کند، در تمرین روز جمعه بوشهری‌ها مصدوم شد تا غایب احتمالی شاهین در بازی با استقلال لقب بگیرد. در غیاب او شاهین بوشهر کار دشواری برای پرواز خواهد داشت. فعلا که شاهین جنوب زمین گیر است و پر پرواز ندارد.

نتیجه دیدار رفت: استقلال تهران 3 - شاهین بوشهر 2

راه آهن شهرری - تراکتورسازی تبریز

این هم یکی دیگر از فینال‌های لیگ است که عصر یکشنبه در ورزشگاه تختی تهران برگزار خواهد شد که یک طرف آن راه آهن شهرری است و طرف دیگرش تراکتورسازی تبریز. شاید بتوان گفت تنها در لیگ برتر فوتبال ایران است که قدرت تراکتور می‌چربد به لوکوموتیو و از آن پیشی می‌گیرد. تراکتورسازان که این فصل فراتر از انتظار ظاهر شده‌اند، ضمن تثبیت جایگاه خود میان سه تیم بالای جدول برای قهرمانی می جنگند، همپای سپاهان و استقلال.

این تیم در بازی هفته سی و یکم میهمان نه میزبان تیم راه آهن است. بله! در ورزشگاهی که به احتمال فراوان 90 درصد سکوهای آن را هواداران تراکتورسازی پر می‌کنند، حتی اگر بازی در تهران هم برگزار شود، میزبان تراکتورسازان هستند. شاگردان امیر قلعه نویی به مانند استقلال اگر می‌خواهند در کورس قهرمانی باقی بمانند باید دست پر میدان راه آهن را ترک کنند. تیم راه آهن نیز به مانند تراکتورسازی چشم به سه امتیاز بازی خانگی خود دارد. این تیم فاصله تیم‌های قعرنشین را با خود اندک می‌بیند و برای اینکه خاطرش از بقا آسوده شود، باید تراکتورسازی را شکست دهد.

نتیجه دیدار رفت: تراکتورسازی تبریز یک - راه آهن شهرری یک

ذوب آهن اصفهان - داماش گیلان

در شرایطی که مدعیان جدالی دشوار برای قهرمانی دارند در اصفهان ذوب آهن میزبان داماش گیلان است. ذوب آهن که در یکقدمی نفت تهران و صبای قم ایستاده، امیدوار به تساوی این دو تیم در بازی عصر شنبه است تا با شکست داماش جایگاه خود را در جدول ارتقا دهد. داماش گیلان نیز که با پیروزی مقابل پرسپولیس و مس سرچشمه خود را تا رده هشتم جدول بالا کشیده است امیدوار به خلق یک شگفتی دیگر است تا کلا خود را نسبت به خطر سقوط ایمن کند.

نتیجه دیدار رفت: داماش گیلان یک - ذوب آهن اصفهان یک

- برنامه ادامه دیدارهای هفته سی و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

شنبه - 2/2/1391

* ملوان بندرانزلی - مس کرمان، ساعت 17، ورزشگاه تختی بندرانزلی

* مس سرچشمه - فجرشهیدسپاسی شیراز، ساعت 17، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

* صبای قم - نفت تهران، ساعت 17، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

* پرسپولیس - سایپای البرز، ساعت 19، ورزشگاه آزادی تهران

یکشنبه - 3/2/1391

* راه آهن شهرری - تراکتورسازی تبریز، ساعت 17، ورزشگاه تختی تهران

* ذوب آهن اصفهان - داماش گیلان، ساعت 17، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* فولاد خوزستان - سپاهان اصفهان، ساعت 17، ورزشگاه تختی اهواز

* شاهین بوشهر - استقلال تهران، ساعت 17، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

جدول رده بندی لیگ برتر:

تیم بازی برد تساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل امتیاز 1- سپاهان 30 17 8 5 50 26 24+ 59 2- استقلال 30 17 7 6 52 32 20+ 58 3- تراکتورسازی 30 16 8 6 50 31 19+ 56 4- صبای قم 30 12 10 8 39 37 2+ 46 5- نفت تهران 30 12 9 9 34 33 1+ 45 6- ذوب آهن 30 9 15 6 29 31 2- 42 7- فولاد 30 10 9 11 33 31 2+ 39 8- داماش 30 10 9 11 32 36 4- 39 9- نفت آبادان 31 10 9 12 44 52 8- 39 10- فجرسپاسی 30 10 8 12 31 37 6- 38 11- سایپا 30 9 10 11 41 32 9+ 37 12- پرسپولیس 30 9 12 9 42 41 1+ 37 13- راه آهن 30 7 14 9 35 37 2- 35 14- مس 30 9 8 13 28 37 9- 35 15- ملوان 30 8 10 12 29 30 1- 34 16- شهرداری 31 6 14 11 33 42 9- 32 17- شاهین 30 6 13 11 26 34 8- 31 18- سرچشمه 30 4 7 19 21 50 29- 19

* این جدول با احتساب کسر 2 امتیاز از تیم پرسپولیس تنظیم شده است.