اطاله دادرسی استاد بازداشت شده دانشگاه شریف/ بهره برداری سیاسی آمریکا

رضا روستا آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه فعلاً اتفاق تازه‌ای در وضعیت دکتر مجتبی عطاردی رخ نداده است، به نکته دیگری در خصوص وضعیت وی اشاره کرد و گفت: مورد دکتر عطاردی، موردی است که به نظر ما آمریکاییها می توانند از آن بهره برداری سیاسی کنند، تصور من بر این است که شاید در این مورد قدری اطاله دادرسی می کنند تا ببیند فرایند نشست 1+5 چگونه پیش می رود و آیا در آن رهگذر می توانند استفاده ای ببرند یا نه.

وی با اشاره به تغییر وکیل دکتر عطاردی اظهار داشت: دکتر عطاردی به این نتیجه رسید که وکیل قبلی وی کارایی لازم را نداشت و متاسفانه به جای اینکه از حقوق موکل خود دفاع کند بیشتر با آن هویت یهودی - آمریکایی که داشت به نفع دادگاه آمریکا اقدام می کرد.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف درباره آخرین وضعیت رایزنی برای تسهیل در آزاد سازی این استاد دانشگاه، گفت: شخصاً با آن دو کشیش آمریکایی که برای آزادی کوهنوردان آمریکایی به ایران آمده بودند، صحبت کردم. این دو کشیش قرار شد همانطور که برای آزادی آن کوهنوردان اقدام کردند اقدامی هم برای آزادی دکتر عطاردی انجام دهند، اما تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است.

.