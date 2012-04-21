غلامرضا احمدخانی، داستان‌نویس و نمایشنامه‌نویس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «چهارمین در» و «گاو مجسم» عنوان دو نمایشنامه‌ای هستند که قرار است همین‌ روزها از چاپخانه بیرون بیایند و در نمایشگاه کتاب تهران عرضه شوند. «چهارمین در» توسط نشر افراز و «گاو مجسم» هم توسط انتشارات آوای کلار منتشر خواهد شد.

وی افزود: این دو نمایشنامه سال 89 مجوز چاپ‌شان را دریافت کردند و قرار بود تا زمستان سال 90 به چاپ برسند، اما انتشارشان تا امروز به تعویق افتاد. در نمایشنامه «چهارمین در» در صحنه 4 در وجود دارد که سه درِ آن متعلق به سه نفر است که هریک از این نفرات معرف یک طبقه اجتماعی هستند. درِ چهارم همیشه بسته است وهمه به دنبال این هستند که بدانند این در متعلق به کیست.

این نویسنده ادامه داد: «گاو مجسم» هم داستان زندگی مرد تنهایی است که از لحاظ روحی و روانی با بقیه افراد تفاوت اساسی دارد. این مرد هر روز به پارک نزدیک محل زندگی خود می‌رود و با مجسمه گچی گاو که در داخل پارک نصب شده، صحبت می‌کند. این مجسمه گاو برای این پیرمرد همیشه زنده است و ادامه این روند و تغییر این مجسمه در پارک ماجرای این نمایشنامه را شکل می‌دهد.

احمدخانی درباره مجموعه داستان جدیدش هم گفت:‌ این مجموعه داستان، حاوی 5 داستان کوتاه است و در حال حاضر منتظرم تا نمایشگاه کتاب برپا شود، دو نمایشنامه‌ام در آن عرضه شوند و سپس به چاپ این مجموعه داستان فکر کنم. هنوز نامی برای آن انتخاب نکرده‌ام و بین دو عنوان «فاصله» و «زندگی در گاو صندوق» گزینه نهایی را برنگزیده‌ام. هر دو این عناوین، نام داستان‌های کتاب هستند.

نویسنده کتاب «فرمانده، ما برای چه می جنگیم؟!» گفت: داستان‌های این مجموعه، دربرگیرنده موضوعات اجتماعی و فردی هستند. نام داستان‌ها عبارت است از «فاصله»، «مشاوره سیّار»، «گدای اختصاصی» و «ارتباط از راه دور» و «زندگی در گاوصندوق».