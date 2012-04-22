ضرورت تلاش بیشتر برای تقویت سرآمدی صنعت گردشگری تبریز

محمود چمنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای رسیدن به اهداف نظام گردشگری سودآور باید تمام ارکان فعال در خدمات شهری از یک رویه کاری منسجم و تاثیرگذار برخوردار شوند.

وی با تاکید بر ضرورت انجام برنامه ریزی های اساسی جهت سرمایه آور کردن حوزه های مختلف صنعت گردشگری کلانشهر تبریز، حمایت مستمر از سرمایه گذاران توانمند بخش خصوصی حوزه گردشگری را یک ضرورت توصیف کرد و افزود: انتظار می رود مراکز مختلف بانکی با تحکیم اصولی حلقه های حمایتی راسخ خود شرایط مناسب تری را برای شکوفایی بخش های سرمایه آور مراکز گردشگری و توریستی فراهم آورند.

فرماندار تبریز با بیان اینکه همراه سازی خدمات حوزه گردشگری با شاخصه های فرهنگی ضرورت دارد، افزود: فرهنگ غنی و اصالت تاریخی مردم باید در ساختار کلی صنعت گردشگری حفظ و جاری شود.

چمنی، با دعوت از مدیران استانی برای در اولویت قرار دادن تامین زیرساخت های خدماتی و رفاهی لازم در حوزه گردشگری مناطق شهری و روستایی، تصریح کرد: با رونق برنامه های گردشگری و توریستی شاهد تحولات عمده ای در بهبود وضعیت معیشتی مردم و افزایش میزان اشتغال زایی پایدار در منطقه خواهیم بود.

فرماندار تبریز افزود: حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری، یکی از اصول مهم سند راهبردی توسعه پایدار کلانشهر تبریز است و در این رابطه با وجود تمامی تنگناهای موجود، این اصل با تدابیر لازم اعضای شورای اداری و کمیته برنامه ریزی همچنان در مسیر تحقق قرار گرفته است.

چمنی، استفاده حداکثری از ظرفیت های حوزه گردشگری را در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی مورد تاکید قرار داد و یادآور شد: صنعت گردشگری باید نقش بزرگ و مؤثری در مسیر تحقق اهداف کاربردی سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی ایفا کند.